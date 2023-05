Le malaise à propos des élus «plantes vertes»

La transfuge Claire Samson avait fait beaucoup réagir, en quittant la politique, lorsqu’elle avait qualifié de plantes vertes les élus d’arrière-ban à l’Assemblée nationale. Mais derrière ses propos malhabiles se trouve un malaise bien réel qu’a exprimé à son tour l’ex-caquiste Émilie Foster, cette semaine.

Ex-caquiste passée dans les rangs du PCQ, Claire Samson avait dépassé les bornes en prétendant que les simples députés ne travaillaient pas fort, notamment à l’Assemblée nationale.

Appelée à s’expliquer, la députée aujourd’hui retraitée avait néanmoins traduit un phénomène qui pourrit bel et bien la vie politique et démocratique québécoise et canadienne.

Je parle de la dévalorisation, au profit du pouvoir exécutif, du rôle des simples députés, législateurs « qui représentent le cœur de la démocratie canadienne », écrit Émilie Foster, ex-élue caquiste dans le comté d’Iberville et ex-vice-présidente de la CAQ, dans un article paru dans Options politiques.

Députés muselés

Pour en revenir à Mme Samson, celle-ci avait abondamment décrit comment elle se sentait insultée, le matin au parlement, de se faire dire comment voter sur des projets de loi. Ou encore quelles questions elle devrait aborder en chambre.

En ce sens, elle accusait avec raison son ancien parti, la CAQ, de museler ses députés, de restreindre leurs interventions à des lignes prémâchées.

Sans viser la CAQ, dans son article, Mme Foster décrit bien ces méthodes. Elle exprime en des termes plus appropriés, disons, ce malaise entourant le fait que le simple député a de moins en moins de place, entre le contrôle du message et la centralisation du pouvoir au cabinet.

Certes, la CAQ n’est pas le seul parti à procéder de la sorte. On l’observe dans les autres provinces et au fédéral aussi. Le phénomène n’en est cependant pas plus acceptable. Et il est d’autant plus préoccupant, au Québec, en présence d’un parti hautement majoritaire comme la CAQ, où le personnel politique en mène particulièrement large.