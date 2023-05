Les résidences LOGISCO, un chapitre bien plus enjoué qu’on ne se l’imagine

Prendre la décision de quitter son domicile pour habiter dans une résidence pour aînés, c’est commencer un nouveau chapitre de sa vie! Un chapitre bien plus enjoué qu’on ne se l’imagine. Découvrez les trois avantages de vivre dans l’une de nos résidences pour aînés LOGISCO.

1. Une activité n’attend pas l’autre

Nous pensons que la retraite doit être une période d’exploration et d’épanouissement. C’est la raison pour laquelle nous offrons à nos résidents un large éventail d’activités conçues pour les aider à tirer le meilleur parti de leurs années dorées.

Qu’il s’agisse de la Journée internationale de la femme, de la Saint-Valentin, de Pâques, de la fête des Mères et celle des Pères, de la saison des sucres, des barbecues ou des pommes, nous ne manquons jamais une occasion de célébrer! Les sorties aux Mosaïcultures, au Casino de Charlevoix, à la Fondation Élizabeth et Roger Parent, à l’Aquarium de Québec et plus encore, peuvent également s’ajouter à l’horaire de nos résidents.

Nous les invitons également à participer à la décoration des principales fêtes de l’année, comme Noël. Pendant cette période, ils peuvent se réunir et décorer les aires communes avec l’incontournable sapin, des guirlandes, des couronnes et des lumières. C’est un excellent moyen pour ceux-ci de se rapprocher en créant une communauté et en se remémorant de précieux souvenirs.

Nos techniciennes en loisirs sont vouées à rendre magique chaque occasion de l’année qui se présente. « J’adore mon travail. J’ai créé des liens si fort avec les résidents qu’ils sont devenus ma deuxième famille. Le plaisir, les rires et le respect que nous partageons au quotidien font partie intégrante de l’esprit familial qui règne à la résidence. Les voir s’épanouir et essayer de nouvelles choses à leur âge, ça n’a pas de prix pour moi! » - Rachel Morissette, technicienne en loisirs au Pavillon Sekoïa à Lévis.

2. Se ménager la vie

Pour les aînés, les résidences LOGISCO offrent une expérience de retraite confortable et sans tracas. Notre personnel s’occupe des tâches d’entretien, telles que le ménage hebdomadaire des logements ainsi que les repas du midi et du soir.

Le chauffage, l’électricité, l’eau chaude, la câblodistribution et la téléphonie sont également compris dans le prix mensuel du loyer. Cela leur permet de se détendre et de profiter de la vie, tout en continuant à vivre de manière indépendante.

En cas de besoin d’accompagnement pour certains gestes de la vie quotidienne, nul doute que les services à la carte ou en forfait mensuel sauront répondre à leurs besoins. Nous pouvons nous occuper de la distribution des médicaments ou fournir une aide pour la toilette, le bain, l’habillement, l’entretien des vêtements, etc.

3. La sécurité sans compromis

Nous accordons beaucoup d’importance à la sécurité de nos résidents. C’est pourquoi nous avons pris des mesures supplémentaires pour nous assurer que ceux-ci se sentent protégés dans leur milieu de vie.

Nous avons un personnel de soins, 24 heures sur 24, des tournées de surveillance nocturnes sur les étages et un système d’appel d’urgence mobile pour répondre à tous les besoins ou préoccupations qui peuvent survenir.

LOGISCO, groupe immobilier, détient des résidences pour aînés autonomes et semi-autonomes à Charlesbourg (Pavillon au Cœur du Bourg), à Vanier (Pavillon de Claire) et à Lévis (Pavillon Sekoïa). La résidence à Lévis dispose de deux unités de soins pour pertes cognitives et physiques. N’hésitez pas à planifier une visite pour poser vos questions à nos agents de location. Ils se feront un plaisir de vous accompagner dans votre démarche. Visitez le LOGISCO.COM ou appelez-nous au 418-564-4726.

https://logisco.com/