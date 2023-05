L’insulte, L’injure et bettman

Qu’est-ce qu’on s’est fait mal en liquidant deux clubs professionnels magnifiques qu’étaient les Nordiques (1995) et les Expos (2004) en moins de 10 ans.

On avait longtemps pavané avec nos coupes Stanley, avec cette équipe de la belle et vieille capitale aux couleurs nationalistes qui est allée voler audacieusement des talents magnifiques dans les régimes communistes de l’Est.

En outre, Québec allait devenir une des plus spectaculaires de la LNH. Et nos grandes vedettes d’ici, on les aimait fort. Les Lafleur, Bossy, Lemieux, Bourque, Roy, Brodeur, Lecavalier, St-Louis et mettez-en. On était gros et on en menait large.

C’est comme si un jour les Américains, genre Gary Bettman, s’étaient dit : « OK, c’est assez. Le petit bastion franco, on va le mettre à sa place ».

Depuis, les coups de règle sur les doigts ne dérougissent pas et on passe régulièrement de l’insulte à l’injure.

ON PAIE ENCORE

Population insuffisante, dollar chétif, froid malplaisant, droits de télé modestes et mettez-en. Les dénigreurs en ont eu plein les mains aussi à ne pas respecter une Ligue canadienne de football à salaires inférieurs et un acharné miraculeux comme Saputo qui a mis 25 ans à se rendre presque à genoux jusqu’à la MLS.

Entre-temps aussi, Montréal a failli perdre son Grand Prix étant traitée cavalièrement par Bernie Ecclestone, un autre condescendant. Ajoutez l’échec total de la tentative d’amener un grand prix de F1 électrique. Autre claque sur le nez, le Crashed Ice a sacré le camp de Québec.

N’oubliez pas que Québec s’était également fait dédaigneusement revirer de bord lorsqu’on a voulu organiser les Olympiques de 2002. On a plutôt privilégié Salt Lake City, une ville d’à peine 200 000 personnes.

C’était pathétique de voir comment Eric Girard, le ministre des Nordiques, a été reçu crûment à New York lorsqu’il est allé supplier Bettman de l’écouter. On l’aurait reçu dans le portique ou le garage et on aurait eu la même impression.

D’accord, Bettman affiche des chiffres extraordinaires. Il en a mis plein les poches de ses actionnaires, les proprios, mais ça ne l’autorise pas à humilier une ville comme Québec, un joyau de l’Amérique qui a bel et bien marqué l’histoire récente et ancienne de la Ligue nationale. C’en est devenu insultant.

LE PORTRAIT DE LA LNH

On peut évoquer la faiblesse du dollar canadien, mais sept clubs en vivent et c’est dans le portrait économique de cette ligue.

Pourquoi Québec n’aurait-elle pas droit à une autre chance alors que Winnipeg a eu cette opportunité et réussit très bien même si on attire à peine 15 000 partisans par match ?

Ce sont les équipes canadiennes qui génèrent le plus de profit et 2 des 5 clubs les plus riches de la LNH sont Toronto et Montréal.

Il faut respecter la nature de ce sport, son histoire et ses origines. Trois équipes en Californie, deux en Floride et possiblement deux autres au Texas où on n’a jamais vu un banc de neige, mais pas de club à Québec où se tient le plus grand tournoi de hockey amateur au monde, où on peut attirer plus de 17 000 personnes à un match junior et où on avait développé ce qui était devenu la plus virulente rivalité de la LNH.

SANS LE RESPECT

Bettman est peut-être habile avec les comptes de banque et là où je le trouve vraiment exceptionnel c’est qu’il réalise tout ça sans respecter un sport qu’il n’a jamais pratiqué, c’est visible, qu’il ne respecte pas.

Que le hockey ne survive pas dans le désert, c’est normal.

S’il y avait autant de monde aux matches des Coyotes qu’il y en a à ceux des Remparts, il n’y aurait pas de problème.

De l’enclave

Si vous demandez à Gaston pellerin, le grand patron de la pourvoirie du Lac Blanc (Saint-Alexis des Monts), comment ça va, il vous répondra que ça va tellement bien qu’il a trop de solutions et qu’il manque de problèmes.

le grand patron de la pourvoirie du Lac Blanc (Saint-Alexis des Monts), comment ça va, il vous répondra que ça va tellement bien qu’il a trop de solutions et qu’il manque de problèmes. C’est précisément 4600 personnes par match (pas 5000) qui pouvaient entrer au Mullet Arena de Tempe en Arizona. Pathétique.

Erratum de moi-même, la semaine dernière. Le directeur de la SÉPAQ Mastigouche n’est pas Francis Charbonneau, mais bien Francis Desjardins .

. Condoléances aux enfants, petits-enfants et petits-petits-enfants suite au décès de Lise , l’épouse de Henri Richard . Une femme merveilleuse, enjouée et aimée de tous. Une belle personne.

, l’épouse de . Une femme merveilleuse, enjouée et aimée de tous. Une belle personne. Au cours de la dernière saison, Nick Suzuki a été envoyé 7 fois en fusillade et il a compté 5 fois.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Vous aimez poissons et gibiers ? Il vous faut mettre la main sur le livre De la nature à votre assiette écrit par Julien Cabana, notre chroniqueur de chasse et pêche. Plus de 100 recettes. Un chef-d’œuvre, une pièce de collection.

notre chroniqueur de chasse et pêche. Plus de 100 recettes. Un chef-d’œuvre, une pièce de collection. Bonne fête les Alouettes de Montréal qui ont été fondés le 20 mai 1946. Ils ont 77 ans dans le camp à Trois-Rivières.

C’est aussi le 20 mai qu’a été cogné le plus long circuit de l’histoire du stade Olympique de Montréal. Willie Stargel, des Pirates de Pittsburgh, a catapulté un tir du lanceur Wayne Twitchell à 535 pieds du marbre.

des Pirates de Pittsburgh, a catapulté un tir du lanceur à 535 pieds du marbre. Mon vieux chum Yvon Lambert célèbre aujourd’hui ses 73 printemps. Probablement une petite froide... ou deux pour célébrer ça.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin