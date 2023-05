Nos fonctionnaires fédéraux payés pour prier: vaut mieux en rire qu'en pleurer...

Les fonctionnaires fédéraux seront donc payés pour prier. Alors que des associations musulmanes du Québec s’apprêtent à contester devant les tribunaux le décret interdisant les locaux de prière dans les écoles publiques du Québec.

La Presse, elle, a publié hier un article sur l’aménagement par le gouvernement fédéral de plus de cinquante salles de prière dans les locaux occupés par les employés de l’État.

Ce sont des salles multiconfessionnelles, dont six sont aménagées en territoire québécois à Gatineau.

Les employés croyants pourront se recueillir au cours de leur journée de travail en fonction des obligations de leur religion ou à cause d’un besoin pressant de s’adresser au Très-Haut. Les musulmans croyants, eux, sont tenus de prier cinq fois par jour.

Cependant, le plus surprenant, c’est que les salles soient multiconfessionnelles. Or les musulmans très pieux ne prient qu’entre eux, comme les juifs orthodoxes d’ailleurs. N’en déplaise à Justin Trudeau, le roi de l’égalité des sexes, ces religieux ont tendance à exclure les femmes, les confinant dans des lieux hors de la vue des hommes.

Fonds publics

C’est donc dire que les très religieux risquent de quitter leur lieu de travail plusieurs fois par jour, le tout payé par les fonds publics.

Imaginons à l’avenir le murmure des milliers de Canadiens croyants qui, grâce à leur statut de fonctionnaires, pourront interrompre leur travail afin de méditer et de prier.

Il vaut mieux en rire qu’en pleurer. Justin Trudeau, lui, ne recule devant aucun exploit pour transformer le Canada postnational multireligieux et l’emmener vers des avenues opposées à celles du Québec. Un Québec non pas souverainiste, mais nationaliste, qui tente d’affirmer son identité définie par la langue et dorénavant par la loi sur la laïcité.

D’ailleurs, il ne se passe pas un jour sans que le Québec « distinct » ne se laisse enfirouaper par un Justin en marche vers le pouvoir majoritaire d’un pays gonflé à l’hélium grâce à la démographie mondiale.

Ne rêvons pas. Le Québec suscite de nombreuses critiques et contestations de la part de Canadiens dont la vision du monde sur l’égalité des sexes, la religion, la morale et la culture entre en collision avec les acquis de la Révolution tranquille.

Minoritaires

Les Québécois sont encore perturbés par les retombées du catholicisme étouffant et par un complexe d’infériorité, étant des minoritaires francophones.

Les nouvelles générations de « souche » ne s’intéressent pas à la laïcité. Elles se croient sorties non pas de la cuisse de Jupiter, mais de celles des influenceurs.

En rupture générationnelle, elles en paient le prix. On ne liquide pas sa propre histoire collective sans qu’il y ait de conséquences. Hélas, le combat actuel de leurs aînés en faveur de la laïcité ne les concerne pas.

Ils se croient ouverts et sans préjugés. Ils ne saisissent pas les enjeux des revendications religieuses de ceux qui, ayant quitté leur propre pays, veulent reproduire ici des valeurs inacceptables à nos yeux. Et ce, avec la bénédiction du gouvernement Trudeau.

Pour ces derniers, le Québec est une énigme. Car ils ignorent que notre maître est le passé.