On ne comprend pas vite

Ils ne peuvent en faire plus que ça. Tu roules sur l’autoroute ou un grand boulevard et, tout à coup, une belle affiche on ne peut plus explicite et claire comme de l’eau de roche t’avertit que tu es sur le point d’entrer dans un secteur où il y a des radars photo.

Un peu plus loin, on en rajoute en te précisant que, maintenant, ça y est, tu es précisément dans cette portion de la route où il y a bel et bien un appareil qui peut te photographier si tu excèdes la limite permise. Mais, au cas où tu aurais été dans la lune ou pas trop vite de comprenure, on te permettra même une dizaine de kilomètres de plus, t’accordant ainsi une autre chance. Ta mère ne t’en donnait pas autant.

Ensuite, on t’informera que tu n’es plus dans le champ de l’appareil et qu’il n’y a plus de radar photo là où tu es rendu.

C’est-tu assez fin ça ? Ben, tabarnouche, il y en a encore qui se font prendre.

Tu as été prévenu, alerté, instruit, avisé, averti... avant, pendant et après. Ce n’est pas encore assez.

TROP DE CHANCES

Et je suis certain que, comme moi à un certain moment, vous vous êtes demandé pourquoi ils nous préviennent ainsi. C’est trop. Pourquoi ils diminuent ainsi considérablement leur chance de nous piéger ? C’est comme si tu jouais à la cachette avec eux et qu’ils te disaient : si tu me trouves, t’auras pas d’amende. Et si tu ne me trouves pas, je suis dans le garde-robe. »

Mais on se fait prendre quand même.

Vous savez, les gouvernements, on a beau les trouver nonos de temps en temps, mais avouez que, des fois, on ne donne pas notre place. Non ?

PETIT PAQUET