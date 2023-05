Plateformes numériques: Plus que de simples jeux vidéo

Des studios de cinéma et des compagnies de production ne font que transposer le scénario d’un jeu vidéo à succès à l’écran. D’autres laissent leurs employés et collaborateurs pousser plus loin leur réflexion. De ces idées découlent des œuvres différentes et parfois surprenantes... En voici cinq.

Pixels

Photo fournie par Columbia pictures

S’il y a une chose que les cinéphiles savent, c’est qu’Adam Sandler n’a pas peur du ridicule pour faire rire les gens. Entouré d’une bande d’amis avec qui son personnage a grandi et joué d’innombrables parties de jeux vidéo, il combat ici des extraterrestres à la bouille bien connue. Comment comptent-ils vaincre ces redoutables adversaires ? En mettant à profit ce qu’ils ont appris grâce à leurs consoles vidéo... Une autre comédie hollywoodienne à apprécier pleinement en laissant son cerveau de côté.

> Disponible sur Club illico et Prime Video

Meilleur score : L’âge d’or du jeu vidéo

(v.o. High Score)

Photo fournie par Netflix

Plusieurs créateurs de jeux vidéo ont été des visionnaires. L’industrie qu’ils ont aidé à bonifier domine maintenant le monde du divertissement et la planète de la consommation. Dans ce documentaire, on s’attarde à ces populaires titres qui ont suscité un vif engouement et se sont moqués du temps. Cette docusérie s’attarde évidemment à Nintendo, mais aussi à ses concurrents. Les entretiens avec les grands noms des jeux vidéo sont nombreux. Une incursion dans la tête de ceux qui ont changé de nombreuses façons de s’amuser, de penser et de faire.

> Six épisodes à regarder sur Netflix

Tetris

Photo fournie par Apple studios

Placer des pièces de formes et de couleurs différentes afin qu’elles s’imbriquent le mieux possible peut devenir incroyablement addictif. Le célèbre jeu Tetris en est la preuve. Henk Rogers (incarné par Taron Egerton pour ce film), un promoteur alerte, avait vu le potentiel énorme de ce titre qui a conquis le monde. Pour lui, Tetris était bien plus qu’un jeu et il a été prêt à courir plusieurs risques afin de le commercialiser. La détermination du développeur a été testée à de nombreuses reprises, car il a été témoin de mensonges et de corruption.

> Offert aux abonnés de Apple TV+

L’homme libre

(v.o. Free Guy)

Photo fournie par 20th Century studios

L’histoire de tous les jeux vidéo ne laisse place à aucune véritable imagination, disent certains. Pour prouver à ces gens qu’ils ont tort, il y a Guy, un employé de banque de Free City qui dévie complètement de sa trajectoire séquencée et linéaire en prenant son destin en main. Personnage d’un jeu vidéo violent qui ne peut être choisi par aucun utilisateur, il abandonne sa vie rangée et répétitive pour vivre une grande aventure. Dans le rôle-titre de ce long métrage, Ryan Reynolds s’en donne à cœur joie.

> Proposé par Crave et Disney+

Les mondes de Ralph

(v.o. Wreck-It Ralph)

Photo fournie par Walt Disney pictures

Certains personnages sont méchants et détestables, mais ne changeraient pour rien au monde. C’est loin d’être le cas de Ralph, ce puissant bonhomme qui en a assez d’être l’ennemi numéro un du jeu vidéo dans lequel il vit. Son rêve : devenir un héros. Bien qu’il soit décidé à changer, l’univers qui l’entoure n’est pas prêt pour un changement d’une telle envergure. Le film d’animation a été salué par la critique et le public. Au point de départ original, on ajoute un humour qui touche la cible et une facture visuelle qui séduit.

> Sur Disney+