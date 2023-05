«Rapides X»: «Le rêve de Paul Walker est devenu réalité» - Vin Diesel

Vin Diesel et ses compères étaient réunis à Rome pour la présentation du tout nouveau Rapides X, le premier d’une trilogie qui marque la fin de la franchise des Rapides et dangereux. Nostalgie et émotion au rendez-vous.

«Laissez-moi vous raconter le début. Paul et moi étions au Mexique, avant même la sortie du premier Rapides et dangereux, nous étions assis par terre dans un aéroport, nos sacs à côté de nous, et nous venions de participer à une émission de MTV pour la semaine de la relâche. Les gens marchaient à côté de nous sans nous voir et Paul m’a dit de profiter de l’anonymat parce qu’après la sortie du film, cela ne se produirait plus.»

«Paul croyait au succès de la franchise. À chaque fois que nous allions à la première de l’un des films, n’importe où dans le monde, nous nous gardions un moment privilégié où nous sortions du cinéma tous les deux, sans personne d’autre. Et à chaque fois, il me murmurait à l’oreille que le prochain serait encore meilleur. Et quand nous avons parlé de l’éventualité d’un dixième film, il m’avait dit qu’il voudrait faire quelque chose de spécial pour l’occasion, quelque chose que nous n’avions encore jamais fait à l’écran. Et le rêve de Paul est devenu réalité», s’est souvenu Vin Diesel lors de son passage à l’émission de Kelly Clarkson.

Car le souvenir de Paul Walker est omniprésent dans ce Rapides X, dont l’action se situe dans la continuité de Rapides et dangereux 5, puisque Dante (Jason Momoa), qui cherche à venger la mort de son père, est le fils de Hernan Reyes, détroussé par Dom et sa gang dans le long métrage de 2011. Le tout se déroule à travers le monde, le film s’ouvre à Rome, se poursuit à Londres, au Portugal et au Brésil. Autre particularité, tous les acteurs sont réunis et, outre les habituels Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel et Ludacris, on revoit également Charlize Theron, Sung Kang, Jason Statham, Helen Mirren, John Cena et même Gal Gadot. Et, au chapitre des nouveaux venus, on a droit à Rita Moreno, Brie Larson et Daniela Melchior.

PHOTO COURTOISIE FOURNIE PAR UNIVERSAL STUDIOS

La franchise Rapides et dangereux a ceci de particulier; elle n’est née de rien. Elle n’est pas issue d’un «comic» ni d’une émission de télévision.

«J’ai vu le premier film en tant que fan, j’ai grandi avec ces films, j’ai étudié le cinéma avec les Rapides et dangereux. Dès le début de la franchise, les films étaient tous tournés sur place, avec une distribution internationale. En tant que réalisateur de celui-ci, je me devais donc de rendre hommage à tous les autres longs métrages précédents», a souligné le cinéaste Louis Leterrier lors de la conférence de presse de présentation de Rapides X qui s’est tenue à Rome la semaine dernière.

«Je veux que le public apprécie les acteurs, tous plus extraordinaires les uns que les autres, a expliqué Vin Diesel lorsqu’on lui a demandé à quoi il souhaitait que les cinéphiles pensent à regardant ce premier volet des dernières aventures de la grande famille Toretto. Tous les gens qui sont ici avec moi ont apporté tellement à la franchise.»

«Dès le premier jour du tournage, nous nous répétions quotidiennement que c’était un miracle que nous soyons en train de faire le dixième film de la franchise. Il y a eu tellement de moments incroyables que je ne suis pas capable d’en choisir un qui ressorte plus qu’un autre. Tous les acteurs, les artisans, les gens des studios ont contribué. Tout est donc teinté d’émotion et c’est, pour moi, ce qui élève Rapides X à un autre niveau. Et j’espère que le public sera touché de la même manière», a-t-il poursuivi.

Et Helen Mirren a révélé avoir supplié Vin Diesel de lui donner un rôle dans la série de longs métrages, ce qu’il a accepté à sa grande surprise, lui faisant incarner le personnage de la mère de Jason Statham.

«On mentionne beaucoup la famille lorsqu’on parle de Rapides et dangereux, et c’est vrai. Regardez-nous, nous sommes une famille bizarre, dysfonctionnelle, mais aimante. Et ce qui nous rassemble c’est l’amour. L’amour de notre métier, l’amour du cinéma, l’amour de nos collègues acteurs. Ce que Vin Diesel a créé est peu commun et je suis, non seulement heureuse, de faire partie de ce groupe, mais aussi extrêmement fière», a tenu à souligner la Britannique de 77 ans.

Lutte au sommet entre Michelle Rodriguez et Charlize Theron

Dans Rapides X, les interprètes de Lettie et de Cypher ont enfin l’occasion d’en découdre à mains nues au cours d’une scène de trois minutes. Détails.

«Je dois d’avoir dire que je souhaite voir une catégorie pour les cascadeurs aux Oscars. Ce sont des personnes qui mettent leur vie en jeu pour nous divertir, et beaucoup en sont morts. Et on n’envoie pas assez d’amour aux cascadeurs qui nous fournissent tout un spectacle», a dit Michelle Rodriguez sous les applaudissements des autres acteurs du long métrage.

«Ce que je préfère de ces scènes de combat est les chorégraphies. En tant qu’actrice, j’ai la chance de pouvoir les exécuter. Puis, j’ai la chance d’avoir des cascadeurs-doubleurs, attachés par des filins, qui volent à travers les airs. J’avoue que c’est très cool. Je me sens chez moi quand je me bats sur un plateau.»

PHOTO COURTOISIE FOURNIE PAR UNIVERSAL STUDIOS

Et Mia s’y met...

Même Jordana Brewster, la sœur de Vin Diesel dans cette saga, fait le coup de poing, un aspect dont l’actrice s’est réjouie lors de son intervention pendant la conférence de presse romaine.

«Comme Michelle, j’ai adoré les chorégraphies. C’est comme une danse qu’on répète pendant des jours et qu’on a enfin l’occasion de faire admirer le jour du tournage. J’ai eu la chance de faire mes scènes de combat avec les meilleurs, John Cena m’a aidé et m’a dispensé des conseils et m’a permis d’y inclure des éléments humoristiques ainsi que des clins d’œil pour le public», a-t-elle indiqué.

Rapides X est à l'affiche dans la plupart des salles depuis vendredi.