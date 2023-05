Le choc entre deux univers donne l’occasion à Mylène Mackay et Maxim Gaudette d’irradier dans Traces d’étoiles au Rideau Vert.

En pleine tempête de neige, une femme débarque de manière spectaculaire en robe de marié dans la demeure d’un homme reclus en Alaska. Ce dernier devait être incarné par Émile Schneider, mais le comédien s’est désisté pour des raisons de santé. Maxim Gaudette a pris la relève avec brio. Malgré une période de répétition raccourcie, la complicité est au rendez-vous avec Mylène Mackay qui s’illustre sous les traits d’une jeune femme errante et désorientée.

Dans cette œuvre de l’Américaine Cindy Lou Johnson, traduite par Maryse Warda, ces deux êtres écorchés vont se raconter et se confronter. Elle est mise en scène par Pierre Bernard qui avait dirigé la première version québécoise de cette pièce en 1992 au Théâtre de Quat’Sous.

Ce spectacle se penche sur le lourd bagage porté par chacun des protagonistes qui sont marqués par la solitude et leur besoin d’oublier leur passé respectif. Bien différents, ils doivent s’apprivoiser, eux qui sont coincés là en raison du long blizzard.

Communication

Ce huis clos est renforcé par un décor fantastique qui révèle comment les éléments se déchaînent à l’extérieur tout en montrant l’exiguïté du lieu partagé par les deux rescapés de la vie.

En raison de la construction du texte qui revient souvent sur certains détails et qui verse presque dans l’absurde, l’histoire se délie lentement, un peu trop même.

Dans leur mal-être, les personnages agissent donc parfois bizarrement, ce qui crée à la fois des malaises et des instants drôles. Le texte joue beaucoup sur cette ligne fine, notamment par des difficultés de communication qui plombent la compréhension qu’ils éprouvent l’un envers l’autre. Ceci alourdit le rythme de la pièce, malgré des moments de tensions qui surgissent çà et là. La détresse de l’homme et de la femme est ainsi masquée par des détails qui donnent un ton original au spectacle, mais qui nuisent à l’intensité de la trame présentée au public.

Traces d’étoiles ★★★1/2

▸ Présenté au Théâtre du Rideau Vert jusqu’au 10 juin.