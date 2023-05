Rester actif pour maintenir sa qualité de vie

Lorsqu’arrive l’âge de la retraite, et que le nombre des années se fait sentir, on peut être tenté de ralentir et de se reposer. Toutefois, afin de continuer à profiter de la vie, il vaut mieux accorder une place non négligeable à l’activité physique, ainsi qu’à d’autres activités diversifiées. En effet, l’inactivité est néfaste pour toutes sortes de raisons.

Pourquoi rester actif après la retraite?

Ÿ La prévention des risques de maladies

La pratique régulière d’une activité physique permet de prévenir le développement de nombreuses maladies comme l’ostéoporose, le diabète, les maladies du cœur, l’accident vasculaire cérébral, l’hypertension artérielle et même certains types de cancer, comme le cancer du côlon.

Ÿ C’est bon pour le moral

L’exercice physique libère des endorphines (les hormones du plaisir) au bout de 30 minutes d’efforts soutenus. Une autre hormone, la sérotonine, agit sur l’humeur en atténuant l’anxiété et le stress. Faire de l’exercice éloigne en outre les symptômes dépressifs.

Ÿ Ça permet de vivre mieux

En plus d’améliorer la qualité du sommeil, de réduire les rhumatismes et les courbatures, d’améliorer l’équilibre et la posture, de maintenir un poids santé, le fait de pratiquer une activité physique régulière aide à préserver l’autonomie et la mobilité, en renforçant la masse musculaire.

Ÿ C’est bon pour la vie sociale

Pratiquer un sport ou d’autres activités permet de rencontrer du monde, de se faire des connaissances et même des amis. Ça aide à combler le vide qui se forme lorsque l’on part à la retraite ou que les enfants quittent la maison et ça permet de se créer un nouveau réseau.

Comment rester actif?

Marchez, prenez l’escalier, faites du vélo, nagez, jouez avec les petits-enfants, jardinez, allez promener le chien... les idées d’activités physiques faciles à intégrer dans la vie quotidienne ne manquent pas.

Utilisez des poids pour renforcer vos muscles, faites des étirements pour améliorer votre souplesse et des mouvements pour la mobilité. Saisissez toutes les occasions pour bouger, pour faire de l’exercice et sortir. Mais attention à ne pas vouloir en faire trop, car vous pourriez vous blesser ou vous décourager.

Choisissez des activités qui vous plaisent et qui vous font plaisir; cela vous aidera à les maintenir dans la durée. Essayez de les intégrer à votre quotidien; cela vous aidera à entretenir votre motivation. Misez sur la régularité afin de profiter des avantages de votre investissement.

Témoignage de Solange

« Je n’aime pas m’ennuyer! »

Solange, 71 ans, est professeure d’arts plastiques, à la retraite depuis dix ans. Elle éprouve un besoin viscéral de bouger. « Dépenser de l’énergie donne de l’énergie » est son crédo.

En plus du travail qu’elle doit accomplir à la maison, elle marche presque tous les jours entre 30 et 60 minutes. Pour se motiver et rencontrer du monde, elle s’est inscrite deux fois par semaine à des cours de cardio et musculation et à des étirements dynamiques. Cela lui permet de renforcer sa musculature et son cœur d’une part, et de conserver sa mobilité et son autonomie, d’autre part.

Bouger - Dehors

Chaque jour, elle s’accorde au moins une heure d’exercice physique, de préférence à l’extérieur. L’hiver, elle pratique beaucoup le ski de fond et l’été le vélo, la natation et la randonnée. « Ça m’aide à me garder vivante et en forme », affirme-t-elle. L’activité physique calme son anxiété et lui permet de vivre normalement.

Autant pour le corps que pour l’esprit

Solange, qui n’aime pas la compétition, préfère des sports ou activités individuels qui lui permettent de « faire sortir le stress et de trouver une paix intérieure ».

La danse, la lecture et la création artistique sont d’autres activités pratiquées avec plaisir par Solange. Depuis une vingtaine d’années, elle danse le tango argentin dans un club où elle retrouve un beau groupe d’amis. Par ailleurs, elle fait partie d’un groupe de lecture qui se réunit une fois par mois. Également, depuis le début de la retraite, elle a commencé à créer des sculptures dans son atelier.