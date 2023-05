The Outlast Trials: un nouveau jeu cauchemardesque signé Red Barrels

Pour bon nombre de joueurs, l’horreur a un nom : Red Barrels. Le studio québécois se montre une fois de plus à la hauteur de sa réputation avec The Outlast Trials, une nouvelle expérience terrifiante poussant la saga vers de nouveaux – et cauchemardesques – sommets. Âmes sensibles s’abstenir...

Vous n’avez jamais entendu parler de la saga Outlast ? Les fans d’épouvante la connaissent bien, bon nombre d’entre eux ayant été marqués au fer rouge par ses chapitres précédents.

Le studio montréalais Red Barrels y prend au pied de la lettre le terme populaire survival horror (ou horreur de survie) : le but principal du jeu est donc « simplement » de survivre à cette aventure, et non de décimer des hordes d’ennemis à l’aide d’un arsenal complet d’armes barbares.

Une tâche, évidemment, beaucoup plus complexe à accomplir que certains pourraient le croire.

On ne dispose que de moyens [très] restreints et rudimentaires pour parcourir les différents tableaux sans y laisser notre peau. Une potion ou un remède peut nous permettre de récupérer une portion de notre vitalité, tandis que d’autres accessoires sont destinés à nous octroyer une [souvent mince] longueur d’avance sur les ennemis.

Photo fournie par Red Barrels

Mais oubliez les canons puissants, armures indestructibles ou armes blanches pour survivre à ces affronts, comme dans les Resident Evil, Dead Space et autres Evil Within de ce monde.

Résultat : une expérience immersive immensément anxiogène, essoufflante et, avouons-le, extrême. Et selon ce qu’a pu constater Le Journal lors d’une présentation virtuelle du jeu The Outlast Trials, cette nouvelle offrande ne fera pas exception.

C’est donc en plein cœur de la Guerre froide que Red Barrels parachute aujourd’hui les joueurs, alors que la tristement célèbre corporation Murkoff mène des expériences dévastatrices sur des cobayes, disons, pas très consentants. Pensez lavage de cerveau, tortures physiques et actes de boucherie innommables. L’image devrait bien ressembler à ce que The Outlast Trials vous réserve.

Photo fournie par Red Barrels

Attention portée aux détails

L’aperçu auquel nous avons assisté nous a permis de découvrir trois univers glauques et sombres : un parc d’attractions désaffecté, un commissariat grouillant de patients lobotomisés et un orphelinat pas très chaleureux. Chaque lieu a beau avoir sa propre ambiance, une constance demeure, soit l’attention portée aux détails, aussi menus qu’ils soient. C’est juste assez léché, c’est rendu avec précision et, surtout, ça suinte le sang, la terreur et la déchéance. Bref, c’est divin, diront les amateurs du genre.

Photo fournie par Red Barrels

On y reconnaît d’ailleurs aisément les principales influences aussi éclectiques que précises qui ont forgé The Outlast Trials, à nommer les univers cinématographiques de Décadence II, Cube ou encore 31, l’œuvre sous-estimée du réalisateur Rob Zombie. À celles-ci s’ajoutent des clins d’œil à Un crime dans la tête (The Manchurian Candidate) ou encore l’Expérience de Stanford. On vous laisse découvrir les autres par vous-même.

À noter que seuls les usagers PC peuvent désormais se procurer The Outlast Trials en accès anticipé. Une critique complète du jeu – et accompagnée de la traditionnelle note – viendra lors de la sortie sur consoles, plus tard cette année. Aucune date n’a encore été annoncée pour celle-ci.

◆ The Oulast Trials est désormais disponible sur PC.