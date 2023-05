Un boulanger parti de rien devenu vedette de Première Moisson

Un boulanger français, débarqué ici dans la vingtaine avec presque rien dans les poches, est devenu l’un des artisans clés du succès des boulangeries Première Moisson, qui ont révolutionné la baguette québécoise.

«Je suis venu au Québec dans la vingtaine avec mon sac à dos. J’ai aimé le Québec et j’ai fait des démarches pour revenir avec un permis de travail», raconte au Journal Frédéric Kerbs, franchisé et directeur général de Première Moisson, à Québec.

«J’avais quelques centaines de dollars en poche. J’ai commencé comme boulanger. J’ai gravi les échelons de boulanger, à second boulanger, à chef boulanger. J’ai ensuite été conseiller-boulanger à la maison-mère», poursuit l’homme de la région de Rhône-Alpes, en France.

Oiseau de nuit

C’est à l’adolescence qu’il découvre le métier de boulanger. Il tombe alors amoureux de ce travail de l’ombre, de ce métier de nuit.

«Pendant que les gens dorment, nous, on travaille fort. On donne un petit peu de bonheur le matin quand ils viennent chercher leur croissant», souffle-t-il.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

En plus de gérer ses 35 employés du Première Moisson de Québec, Frédéric Kerbs est connu au sein de l’entreprise québécoise pour avoir inventé la fameuse recette de pain noix de coco et chocolat blanc que l’on retrouve aux Fêtes avec la neige.

«Je faisais des tests pour m’amuser. Mon patron l’a goûté et l’a fait déguster à une réunion chez Première Moisson. On le fait chaque année en janvier. C’est un pain populaire», se souvient-il.

Plus de 50 boulangers recherchés

Mais pour pétrir le pain, il faut des boulangers. Première Moisson en a cruellement besoin pour poursuivre sur sa lancée.

Depuis sa fondation en 1992 par la famille Colpron-Fiset, l’entreprise compte 24 boutiques avec près de 800 employés, en plus de ses deux usines. Et elle a besoin de bras aux fourneaux pour pétrir et cuire ses baguettes à la perfection.

Une cinquantaine de boulangers sont recherchés. C’est pour cette raison qu’elle vient de lancer avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec une formation rémunérée de 994 heures de boulanger. Fermentation, pétrissage, façonnage, cuisson... la formation s’étale sur huit mois.

Au Journal, le vice-président et directeur général de Première Moisson, Éric Côté, qui est arrivé en même temps que la pandémie, en mars 2020, espère que ces nouveaux cours permettront de perfectionner le métier d’artisan-boulanger chez nous.

«On veut que le métier de boulanger artisanal au Québec perdure», résume-t-il.

De boulanger à propriétaire

Chez Première Moisson, les boulangers gagnent le salaire minimum de 15,25 dollars l’heure en rentrant, peuvent aller chercher plus de 22 dollars une fois autonomes et devenir ensuite propriétaires pour obtenir des revenus supplémentaires, explique Éric Côté.

D’autant plus que Première Moisson ne cache pas son appétit de croissance. Après Verdun et Longueuil, cette année, et celles prévues de Gatineau et Repentigny et Québec, Première Moisson confirme au Journal regarder maintenant du côté de l’Ontario.

«C’est très intéressant de sauter la frontière vers l’Ontario», conclut son haut dirigeant.