Ukraine, intelligence artificielle et Chine: un G7 important

Le plus important n’est pas toujours écrit noir sur blanc. Le sommet du G7 à Hiroshima l’illustre bien.

Oui, les dirigeants discuteront de la guerre en Ukraine. Ils se pencheront sur la réduction de l’armement atomique. Ils évoqueront aussi les problèmes générés par l’intelligence artificielle. Mais le principal objectif de ce G7 est de renforcer les alliances entre les démocraties, en particulier pour lutter contre l’influence grandissante de la Chine.

Cet objectif est particulièrement visible dans la liste des 16 pays et organisations internationales invités à observer les discussions. Parmi eux se trouvent notamment l’Australie, le Brésil, la Corée du Sud, l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam, l’OMC et le FMI. En revanche, l’Afrique du Sud, presque toujours invitée, est absente, parce que trop proche de Pékin et de Moscou.

Pourquoi discuter de dénucléarisation à Hiroshima ?

Le gouvernement japonais entretient dans l’opinion mondiale l’idée que les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki étaient inhumains et inutiles. En réalité, le Japon de l’époque développait ses propres bombes nucléaires, et les militaires japonais espéraient les utiliser contre les Américains. Cependant, les généraux japonais se berçaient d’illusions sur l’avancement du programme nucléaire japonais. Ils n’auraient été convaincus de la supériorité des États-Unis qu’avec l’explosion de la seconde bombe, une bombe à hydrogène, plus avancée que la première. Toujours est-il que la nature extraordinaire des bombes atomiques a permis aux dirigeants japonais de sauver la face et d’accepter la défaite. Depuis, un fort courant antinucléaire prospère au Japon. Tenir un G7 à Hiroshima et y discuter de dénucléarisation peut satisfaire une partie importante de l’électorat japonais, même si cette dénucléarisation ne surviendra pas.

Qu’espérer à propos de l’intelligence artificielle ?

Comme d’habitude dans ce genre de dossiers, les dirigeants du G7 vont tenter de baliser le problème. Mais il semble que personne ne sache trop quoi faire ni ne comprenne bien l’étendue de la révolution de l’intelligence artificielle qui s’amorce. Le 20e siècle a été celui des technologies, le 21e sera vraisemblablement celui de l’intelligence artificielle.

À quoi s’attendre à propos de la guerre en Ukraine ?

Il ne faut attendre aucun progrès notable sur l’Ukraine, même si Volodymyr Zelensky se rendra en personne au G7. La raison est que les États-Unis et la France ralentissent l’envoi en Ukraine d’armement plus sophistiqué, de crainte d’une escalade, tandis que des pays comme le Royaume-Uni poussent la vente d’armement avancé aux Ukrainiens.

La Chine devrait-elle s’inquiéter ?

Les pays du G7 courtisent plusieurs puissances qui misent sur le non-alignement. La tentation autoritaire menace plusieurs d’entre eux, à commencer par l’Inde. En fait, Xi Jinping, avec ses politiques irréfléchies et agressives, est lui-même son pire ennemi.

Que fait le Canada au G7 ?

Les enjeux du G7 sont en dehors des anciennes politiques internationales à l’eau de rose et dites féministes du gouvernement de Justin Trudeau. Son gouvernement a basculé dans la promotion active de la stratégie canadienne d’Asie-Pacifique. Cette stratégie est jusqu’à présent un succès, comme le montre l’accueil chaleureux que Trudeau a reçu en Corée du Sud. Les ressources naturelles du Canada lui permettent de jouer un rôle important dans la région, entre autres en offrant aux pays indopacifiques un accès à ses richesses naturelles. Cependant, plusieurs de ces pays, comme la Corée du Sud et le Japon, sont dominés par des groupes industriels face auxquels les entreprises canadiennes sont des nains. Une grande prudence est de mise.