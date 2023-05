Une défaite qui fait mal aux Blue Jays

Les ennuis des Blue Jays de Toronto face à des adversaires de division se sont poursuivis samedi après-midi en s’inclinant par la marque de 6 à 5 contre les Orioles de Baltimore au Rogers Centre de Toronto.

Il s’agit d’une 11e défaite en 16 matchs contre des rivaux de leur division.

Le voltigeur des Jays George Springer a créé l’égalité en cinquième manche grâce à une claque de deux points.

Son coéquipier, Danny Jansen, fut visiblement inspiré par ce coup de canon lorsqu’il a frappé son cinquième circuit de la campagne une manche plus tard.

Springer en a remis de plus belle en septième manche en frappant, ce qui a permis à Whit Merrifield de venir croiser la plaque, accentuant l’avance des hommes de John Schneider par deux. Le numéro 4 a par la suite effectué un vol de but.

Alejandro Kirk a également produit un point lors de cette manche.

Le frappeur désigné des Orioles Ryan O’Hearn a envoyé les deux équipes à la case départ grâce à une bombe de trois points.

Austin Hays a frappé le coup sûr qui a fait la différence pour son équipe en 10e manche pour les visiteurs.

Le partant des Torontois, Alek Manoah, a été chassé du match après cinq manches et deux tiers de travail. Le droitier de 25 ans a accordé deux points mérités à l’adversaire en plus de six coups sûrs. Il a retiré cinq frappeurs au bâton.

Toronto va conclure sa série de trois matchs contre les Orioles dimanche à compter de 13 h 37.

Les Rangers écrasent les Rockies

Les Rangers du Texas se sont régalés samedi après-midi avec une éclatante victoire de 11 à 5 face aux Rockies du Colorado, au Globe Life Field d'Arlington.

Ezequiel Duran et Corey Seager ont chacun frappé un circuit lors du duel.

L’ancien des Blue Jays, Marcus Semien a lui aussi connu un fort match en inscrivant deux doubles.

Les Rays sont sans pitié pour les Brewers

Les Rays de Tampa Bay ont infligé une troisième défaite consécutive aux Brewers de Milwaukee grâce à un triomphe de 8 à 4 au Tropicana Field de St-Petersburg en Floride.

Le partant des Rays Zach Eflin a récolté une sixième victoire cette saison. Elfin n’a accordé que quatre coups sûrs aux Brewers en sept manches complètes de travail en plus d’avoir retiré huit frappeurs au bâton.