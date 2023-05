Une entrepreneure de Québec offre des cours de natation gratuits pour sauver des vies

Une entrepreneure bouleversée par la noyade d’un jeune garçon en 2021 a décidé d’offrir gratuitement des cours de natation aux enfants de la Basse-Ville de Québec et depuis le nombre d’inscriptions a explosé.

Cet élan du cœur a permis, jusqu’à maintenant, à 750 enfants âgés de 6 mois à 15 ans de sauter à l’eau dans la nouvelle piscine du YMCA Saint-Roch et d’acquérir les notions de base de la natation.

L’initiatrice du projet, Geneviève Marcon qui est coprésidente de GM Développement et propriétaire de la boutique de jouets Benjo a pu constater par elle-même ce matin que son investissement de 50 000 $ porte fruit.

« Sincèrement, je ne pensais jamais qu’on se retrouverait avec plus de 700 enfants [...] Je vois les pères et les mères avec leurs enfants dans la piscine aujourd’hui et ça me touche », mentionne la femme d’affaires.

D’ailleurs, devant le succès remporté, elle aimerait que d’autres entrepreneurs de la région de Québec investissent pour assurer la pérennité de son initiative.

Réalité financière

Le directeur général du YMCA Saint-Roch admet que la gratuité pour les cours d’initiation à la natation a eu un impact majeur sur les inscriptions.

« Il y a définitivement des réalités financières [...] On sait qu’il y a des familles dans le quartier pour qui les coûts d’inscription peuvent être une barrière », constate-t-il.

Les parents rencontrés par le Journal arboraient tous un large sourire et saluaient la générosité de Mme Marcon. C’est le cas de Frédéric-Charles qui accompagnait sa fille Clara-Jade 7 ans au sortir de la piscine.

« Ça fait deux sessions de natation qu’on bénéficie de cette mesure-là [...] C’est un incitatif de plus », reconnait le papa qui est rassuré de voir ses enfants développer de nouvelles aptitudes dans l’eau.

Sauver des vies

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la sécurité nautique qui débute demain, cette initiative a aussi été saluée par tous les gens de l’industrie, dont Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

Selon les statistiques, les enfants âgés de 9 ans et moins représentent le plus grand pourcentage de cas de noyades, soit 80 %.

En date du 18 mai, la Société de sauvetage avait recensé 18 noyades comparativement à 8 noyades à pareille date l’an dernier.

« La natation est un des seuls sports, des seuls loisirs qui peut te sauver la vie. Donc Mme Marcon et le fonds permettent justement de sauver des vies », conclut Rosalie Allard-Proulx, coordonnatrice des activités aquatiques au YMCA Saint-Roch.