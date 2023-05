Vivre en résidence : 3 facteurs sur l’abordabilité à considérer

Vous considérez emménager dans une résidence pour aînés mais cette question vous titille : ai-je les moyens? Et si c’était plus accessible que vous le pensez? Voici trois facteurs qui peuvent rendre le loyer d’une RPA plus abordable.

Moins de frais à gérer, moins de dépenses

Dressez une liste de dépenses dont vous n’aurez plus à vous soucier une fois que vous aurez emménagé dans une résidence, comme les services publics, le loyer ou les frais de copropriété, les impôts fonciers, l’entretien général, et même le coût de la nourriture. De plus, en vieillissant, certaines dépenses diminuent ce qui vous laisse des économies que vous pouvez investir ailleurs.

Crédit d’impôt pour maintien à domicile

Au Québec, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Si vous avez 70 ans ou plus, vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les dépenses effectuées pour des services de maintien à domicile tels que les repas, l'entretien ménager, les services de lessive ou les services de soins.

Sources de revenus multiples

Pour évaluer l’abordabilité, il est important d’additionner toutes vos sources de revenus, y compris les prestations et les pensions du gouvernement, tout REER, FERR ou CELI, et le régime de pension individuel que vous avez acquis. Gardez en tête l’éventuel profit et placement relié à la vente d’une maison ou d’un chalet, pour ne nommer que ces exemples.

Notre conseil : parlez avec un planificateur financier qui pourra vous aider à faire vos calculs ou encore visitez Chartwell.com pour trouver de nombreuses ressources sur les finances.