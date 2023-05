Yessongs L’album triple de Yes a 50 ans

En mai 1973, après des tournées pour les albums Fragile et Close to the Edge, la formation britannique Yes lançait un ambitieux opus en concert réparti sur trois vinyles. Un album intitulé Yessongs qui vient d’avoir 50 ans et qui fait partie des classiques de Yes.

Lancé le 18 mai, le triple album, avec une majestueuse pochette dessinée par Roger Dean, a été enregistré à New York, à Greensboro en Caroline du Nord, à Knoxville au Tennessee, à Uniondale, à Londres, et à Ottawa. Oui, dans la capitale fédérale.

Cet album en concert avait pour mission de faire taire ceux qui croyaient que Jon Anderson, Steve Howe, Chris Squire, Rick Wakeman, Bill Bruford et Alan White étaient incapables de reproduire, en spectacle, les prouesses présentes sur Fragile et Close to the Edge.

Le gérant Brian Lane et les membres de la formation ont accepté une diminution des retours en droits d’auteurs afin de pouvoir vendre cet objet imposant à un prix décent.

On retrouve, sur cet album, plusieurs pièces devenues des classiques de la formation britannique. Les titres Siberian Khatru, Heart of the Sunrise, Perpetual Change, And You and I, Mood for a Day, Roundabout, I’ve Seen All Good People, Long Distance Runaround, Close to the Edge, Yours Is No Disgrace et Starship Trooper se retrouvent sur cet album qui totalise 130 minutes de musique.

Yessongs s’ouvre avec un extrait de la suite L’Oiseau de feu du compositeur russe Igor Stravinsky, pièce d’introduction de tous les concerts de Yes.

Le bassiste Chris Squire et le flamboyant Rick Wakeman, l’homme à la cape, offrent des segments en solo avec The Fish et des extraits de l’opus The Six Wives of Henri VIII du claviériste anglais.

Roundabout a été enregistré le 1er septembre 1972 au Civic Centre d’Ottawa. Le groupe avait donné un concert au Théâtre St-Denis à Montréal lors de la tournée Close to the Edge.

Le film

Avec le batteur Bill Bruford qui a quitté Yes pour aller rejoindre la formation King Crimson, Alan White a eu trois jours pour apprendre le répertoire de Yes pour la tournée Close to the Edge lancée le 30 juillet 1972.

« J’apprenais encore la musique de Yes lors des trois premiers mois de la tournée. Je trouvais ça un peu injuste, mais ils m’ont dit que ça sonnait bien et de ne pas m’inquiéter avec ça », a raconté le batteur décédé le 26 mai 2022, dans une entrevue publiée sur le site Classic Rock Revisited.

White est présent sur la majorité des titres, sauf sur les pièces Perpetual Change et le doublé Long Distance Runaround/The Fish enregistrés lors de la tournée de l’opus Fragile.

La qualité de l’enregistrement est certainement le plus gros défaut de cet album. L’ingénieur de son Eddie Offord devait s’occuper du son en spectacle et de celui de l’enregistrement des concerts. Une tâche immense à l’époque pour un seul homme.

Yessongs a été numéro 7 au Royaume-Uni, numéro 8 en Australie et au Canada, numéro 9 en Italie et numéro 12 aux États-Unis.

Deux ans plus tard, Yes lançait un film constitué de deux concerts enregistrés les 15 et 16 septembre au Rainbow Theatre de Londres. Un film qui a été présenté dans des cinémas en Amérique du Nord et qui est disponible en format DVD et Blu-ray.