7 restaurants d’hôtel qui méritent votre visite!

Il nous est probablement tous déjà arrivé d’avoir eu une mauvaise expérience gastronomique dans un restaurant d’hôtel : service impersonnel et déficient, piètre qualité de la nourriture, ambiance laissant à désirer... Heureusement, depuis quelques années, nous vivons un vent de changement dans le secteur de la restauration hôtelière. Les hôteliers mettent beaucoup d’énergie à prolonger l’expérience client en salle à manger — ou dans la chambre —, tout en attirant une clientèle externe.

Notre scène gastronomique hôtelière n’est peut-être pas aussi développée (et prisée) que dans certaines grandes villes du monde, mais cela n’empêche pas le Québec de compter quelques grandes tables qui n’ont pas à rougir de celles de nos voisins du Sud, ou nos cousins de l’Est. Voici des restaurants d’hôtel qui méritent une visite, et ce, même si vous n’y séjournez pas !

Auberge Saint-Mathieu du Lac

Photo fournie par Samy Benabed

L’année 2023 marque un changement à l’Auberge Saint-Mathieu du Lac – ou plutôt, un vent de fraîcheur pour les 10 chambres renippées pour mieux accueillir la clientèle qui y séjourne, un nouveau terrain de jeu (une cuisine toute neuve !) pour le jeune chef, talent de demain, Samy Benabed, ainsi qu’une cure jeunesse de la salle à manger. Ces travaux ont été exécutés dans le souci de conserver l’âme de l’auberge, construite de manière artisanale par les parents d’un des propriétaires. Au restaurant, chaque plat véhicule une histoire et témoigne d’un grand travail de recherches, tant au niveau des ingrédients, des associations de saveurs, que dans la technique. On s’y rend pour le grand menu dégustation, qui certainement sera un voyage dans la tête du chef !

*Le restaurant n’est pas réservé exclusivement aux clients de l’auberge.

▸ auberge-st-mathieu-du-lac.com

▸ 2081 Chemin principal, Saint-Mathieu du Parc, Québec

Yama (Hôtel Vogue Montréal)

Photo fournie par Audrey-Eve Beauchamp

À la suite du rachat de l’Hôtel Vogue en 2020 et de l’injection de quelques millions pour redonner ses lettres de noblesse à cet établissement 5 étoiles du centre-ville de Montréal, nous avons droit à un restaurant à la hauteur des investissements. C’est l’admirable chef Antonio Park qui aura la tâche et l’honneur de faire briller nationalement et internationalement la ville de Montréal. Le restaurant Yama célèbre les origines coréennes et sud-américaines du chef en mariant pureté et fermentations de la cuisine asiatique avec cuissons sur braise et chaleur de l’Amérique du Sud. En unissant ces deux cultures, Antonio souhaite offrir le meilleur de lui à Montréal, sa ville d’adoption.

▸ hilton.com/en/hotels/yulmqqq-vogue-hotel-montreal-downtown/dining/

▸ 1425 rue de la Montagne, Montréal

Le Bistango (Hôtel Alt Québec par Le Germain)

Photo fournie par Le Bistango

Le restaurant Bistango, de l’Hôtel Alt Québec, est véritablement un modèle de la restauration hôtelière au Québec. Saviez-vous que le restaurant approche la quarantaine ? C’est grâce à une constante remise en question et en cherchant toujours l’innovation que cette table figure encore aujourd’hui comme l’une des meilleures au Québec. Clients locaux et clients hôteliers se relayent afin de vivre une expérience gastronomique propice à la découverte, où classiques français et italiens font extrêmement bon ménage. La réalisation des assiettes illustre un travail de technicien qui ne laisse personne indifférent. Un travail artistique qui rend magnifiquement honneur aux produits du Québec : à vous de le découvrir !

▸ lebistango.com

▸ 1200 avenue Germain-des-Prés, Québec

Chez Muffy (Auberge Saint-Antoine)

Photo fournie par Auberge Saint-Antoine

Proposant fièrement une cuisine « de la ferme à la fourchette », Chez Muffy, de l’Auberge Saint-Antoine – établissement membre de la prestigieuse famille Relais & Châteaux – allie agilement écoresponsabilité et gastronomie. Le chef Alexandre Bouchard réunit légumes (provenant de leur propre ferme maraîchère située sur l’île d’Orléans) avec protéines traçables, jouxtant baies sauvages, herbes boréales ou verjus du pinot noir le plus prisé au Québec, pour créer des plats d’une gourmandise assumée, adhérant entièrement à la chaleur et au charme historique de l’endroit. La cave à vin de l’auberge est également l’une des plus nanties de la province.

▸ saint-antoine.com/fr/chez-muffy

▸ 10 rue Saint-Antoine, Québec

Maison Boulud (Ritz-Carlton Montréal)

Photo fournie par Maison Boulud

Le chef Romain Cagnat semble vraiment avoir pris son envol en dirigeant modestement et savamment le restaurant Maison Boulud, du (très) chic Ritz-Carlton Montréal. Sa rigueur et son habileté à diriger l’équipe en cuisine font de cette table l’une des plus constantes et gracieuses en ville. On n’est pas dans l’audace, mais plutôt dans l’exécution d’une cuisine nouvelle à son image, où ingrédients nobles, de saison et du Québec sont toujours réunis pour friser la perfection. En additionnant un service professionnel suivant les règles de l’art et une carte des vins à ravir tous les aficionados, la Maison Boulud est une des premières destinations qui me viennent en tête pour célébrer toutes les grandes occasions.

▸ maisonbouludmenu.com

▸ 1228 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Le Hatley (Manoir Hovey)

Photo fournie par Yanick Tendon

Cuisine raffinée dictée par les saisons, saveurs inspirées par le riche terroir estrien, le tout exposé à travers de splendides créations aussi esthétiques que délectables, laissant planer un savoir-faire et un savoir-être honorables. La constante remise en question du chef Alexandre Vachon l’amène à livrer constamment le meilleur aux clients et rend sa table à la fois dynamique et vivante. Les ingrédients les plus exceptionnels de la région trouvent toujours chemin vers sa cuisine. L’ambiance est particulièrement posée et calme, s’adonnant parfaitement à un repas en tête à tête. Si vous n’avez pas la chance d’y séjourner, il vaut la peine d’arriver un peu à l’avance et de visiter le jardin, offrant une vue magistrale sur le lac Massawippi. Tant qu’à y être, pourquoi ne pas en profiter pour prendre un petit apéro au bistro Le Tap Room ?

▸ manoirhovey.com/fr/restaurant-le-hatley

▸ 575 rue Hovey, North Hatley

Champlain Restaurant (Fairmont Le Château Frontenac)

Photo fournie par Champlain Restaurant

De par l’envergure et la notoriété du Fairmont Le Château Frontenac, l’offre gastronomique de l’établissement n’a jamais été prise à la légère. La mission du restaurant Champlain a toujours été de partager le patrimoine gastronomique du Québec d’une manière raffinée, tendance et haut de gamme. Depuis quelques semaines, c’est le jeune chef tout droit arrivé des cuisines du restaurant Mousso à Montréal, Gabriel Molleur-Langevin, qui assurera la poursuite de cette excellence. Fort de ses années d’expérience dans quelques grandes tables de renommées internationales — notamment au Noma et au Fäviken, parmi les meilleurs restaurants au monde —, le temps était venu pour le chef d’investir dans sa propre cuisine et de viser l’excellence.

▸ fairmont.com/frontenac-quebec/dining/champlain/

▸ 1 rue des Carrières, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com