Après une disette de 47 ans, les Remparts sont champions

HALIFAX | Les Remparts ont dû patienter 47 ans, mais la Coupe est de retour à Québec. Les hommes de Patrick Roy l’ont emporté 5-4 lors du sixième match de la finale face aux Mooseheads d’Halifax pour mettre la main sur un premier trophée Gilles-Courteau depuis 1976.

• À lire aussi: Ex-instructeur de la LNH: l'Océanic de Rimouski veut Guy Boucher comme DG et entraîneur-chef

• À lire aussi: Une famille passionnée des Remparts vit le rêve à Halifax

Pier-Olivier Roy a inscrit le but vainqueur avec 59 secondes à écouler en troisième période. Les Remparts terminent donc les séries avec une fiche de 16 victoires et deux défaites.

Les Remparts sont champions !



Victoire de 5-4 dans le match no. 6. pic.twitter.com/p8EfM4p2Wg — Kevin Dubé (@KDubeJDQ) May 21, 2023

Patrick Roy avait mis beaucoup d’accent après le match no. 5 sur l’importance d’éviter les revirements face à des Mooseheads dangereux en contre-attaque et, dès les premiers instants de la rencontre, Vsevolod Komarov a perdu la rondelle à sa ligne bleue pour permettre à Alexandre Doucet de s’amener devant William Rousseau avant de voir son tir frapper la barre horizontale.

La suite de la première période a été partagée, les deux équipes s’échangeant les chances de marquer. Josh Lawrence, après une belle manœuvre, a bien failli ouvrir la marque pour les Mooseheads alors que, de l’autre côté, Mikaël Huchette et Pier-Olivier Roy ont aussi raté des chances en or de donner les devants aux Remparts. Huchette a d’abord raté son tir alors qu’il avait le but désert tandis que Roy a été frustré quelques minutes plus tard par un Mathis Rousseau à nouveau en pleine forme.

Les Mooseheads frappent en premier

Et après une première sans but, les Mooseheads ont fait ce qu’ils avaient fait lors du match no. 5 : frapper tôt en deuxième.

Après seulement 2 min 18 s d’écoulées au second tiers, le défenseur Jack Martin a accepté la passe de Markus Vidicek avant de décocher un tir sur réception qui n’a laissé aucune chance au Rousseau des Remparts. Il s’agissait de son premier but de la finale.

C’est Jack Martin qui ouvre la marque dans le Match 6 avec son tout premier but des séries! 👏 #SeriesLHJMQ | @HFXMooseheads pic.twitter.com/1DPXMgtu2B — LHJMQ (@LHJMQ) May 21, 2023

Le jeu a par la suite été interrompu pendant de longues minutes après que l’officiel Jonathan Langille eut été atteint au visage par un tir dévié.

Et peu après la reprise, les Mooseheads ont à nouveau frappé après... un revirement des Remparts. Jordan Dumais a récupéré une rondelle en zone neutre avant de remettre à Alexandre Doucet qui s’est défait de son couvreur avant de battre Rousseau, côté rapproché.

Les Remparts reviennent

Evan Nause a redonné espoir aux Remparts quelques instants plus tard avec un tir de la ligne bleue qui s’est trouvé un chemin jusque derrière Mathis Rousseau. Josh Lawrence a ensuite redonné une priorité de deux buts aux locaux avec son 12e des séries mais James Malatesta a de nouveau réduit l’écart à un seul but, un peu plus d’une minute plus tard.

James Malatesta enfile son 14e but des séries et réduit l’écart à un but en fin de période! 🔥 #SeriesLHJMQ | @quebec_remparts pic.twitter.com/rBAaqA7QqB — LHJMQ (@LHJMQ) May 21, 2023

Ce but de Malatesta s'est avéré extrêmement important puisque les Remparts sont sortis avec le couteau entre les dents en troisième période et Zachary Bolduc a inscrit un gros but pour créer l'égalité 3 à 3. Bolduc a cru, quelques minutes plus tard, avoir donné l'avance aux Remparts mais il a été volé par un autre arrêt spectaculaire de Mathis Rousseau.

Les Mooseheads ont par la suite cru jeter une douche d'eau froide sur les Remparts lorsque Zachary L'Heureux a marqué avec un peu plus de trois minutes à faire en troisième mais les Remparts ont répliqué deux fois plutôt qu'une. Kassim Gaudet a tout d'abord créé l'égalité puis il s'est ensuite fait complice du but victorieux de Roy un peu plus d'une minute plus tard.

Les Remparts se prépareront maintenant pour le tournoi de la coupe Memorial, qui se met en branle le 26 mai.