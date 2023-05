Brooks Koepka remporte un troisième Championnat de la PGA d'Amérique

ROCHESTER | Brooks Koepka n'a pas fait la même erreur qu'au Tournoi des Maîtres. Il l'avais promis. Et il a tenu sa promesse en remportant un cinquième titre majeur. Il soulève le trophée du Championnat de la PGA d'Amérique une troisième fois.

Sur l'East Course d'Oak Hill, l'Américain de 33 ans répète ainsi ses exploits de Bellerive, en 2017, et de Bethpage, en 2018.

Représentant du circuit controversé financé par l'Arabie saoudite, il procure un premier sacre majeur à LIV Golf, notamment grâce à une carte finale de 67 (-3). Avec une fiche cumulative de -9, il a devancé Scottie Scheffler et Viktor Hovland par deux coups.

Plus de détails suivront...