Congrès du Bloc: la conversion souverainiste de Jérémy Gabriel

Impliqué pendant une décennie au sein du NPD, Jérémy Gabriel milite aujourd’hui pour le Bloc québécois. Laïcité, langue, Pauline Marois et même la Cour suprême font partie des raisons l’ayant poussé à épouser la cause de l’indépendance.

«C’est à force de militer dans un parti fédéraliste que je me suis rendu compte à quel point j’étais souverainiste. Il y a beaucoup de souverainistes pour qui c’est le cas», dit-il en entrevue au congrès du Bloc à Drummondville.

Comme bien des Québécois, le jeune Jérémy a été envoûté par la vague orange qui a déferlé sur la province en 2011. Militant au départ puis attaché politique aux élections de 2019, il a voulu faire le saut comme candidat aux élections de 2021, une aventure qui est tombée à l’eau. Dans une publication sur ses réseaux sociaux de l’époque, il annonçait alors que tout cela n’était que «partie remise».

Près de deux ans plus tard, le principal intéressé porte un regard plus dur sur le parti avec lequel la «mésentente» allait croissante, «surtout» en raison de ses convictions sur la laïcité.

«Au NPD il y a un gros rejet de ça», croit-il. «J’ai été traité de xénophobe, de raciste et j’en passe.»

Le jeune homme qui se dit «profondément de gauche» en avait aussi contre ce qu’il qualifie de «totalitarisme au niveau des idées». «On n’accepte pas vraiment de diverger de la ligne de parti, et ça, ça ne me convenait pas.»

Toujours souverainiste

À l’instar de l’ancien néodémocrate Pierre Nantel et d’autres militants de Québec solidaire, travailler pour le NPD n’empêchait pas Jérémy Gabriel d’épouser secrètement l’idée d’un Québec indépendant.

C’est à Pauline Marois qu’il attribue l’origine de ses sentiments.

Alors qu’il était âgé d’une dizaine d’années, Jérémy Gabriel s’était rendu à l’Assemblée nationale, où il a reçu un écusson du fleurdelisé de la cheffe de l’opposition officielle de l’époque.

«Elle s’est agenouillée et elle m’a dit : «Jérémy, je sais que tu voyages beaucoup et je veux que tu sois fier de tes origines, alors porte ta fleur de lys sur toi partout où tu vas»», raconte-t-il.

«Je l’ai trainée partout où j’allais dans le monde et c’est ça qui a fait avec le temps que je suis devenu souverainiste.»

Le déclic suprême

La graine pro-indépendance était plantée, mais Jérémy Gabriel évoque une autre raison tout à fait inattendue et bien personnelle ayant mené au «déclic» : la décision de la Cour suprême donnant raison à Mike Ward, survenue en octobre 2021, peu de temps après sa mésaventure aux élections fédérales.

«C’est dommage, mais c’est vraiment ça qui est arrivé», confie-t-il.

«Sur une note personnelle, je ne le prenais pas, mais mon interprétation politique de ce jugement-là, c’est que la Cour suprême est une cour étrangère, elle interprète la charte québécoise de l’extérieur et son interprétation est erronée», prétend Jérémy Gabriel.

Dans son esprit, il est «tout à fait» clair que la Cour suprême à «erré» et qu’une Cour suprême québécoise lui aurait donné raison, notamment à cause des décisions favorables à sa cause de la plus haute cour québécoise, la Cour d’appel du Québec, et du Tribunal des droits de la personne.

La «croisée des chemins»

«La justice sociale, l’égalité des sexes, lutter contre la pauvreté, c’est très important pour moi», a expliqué Jérémy Gabriel.

Aujourd’hui, le Québec est «à la croisée des chemins en termes de langue et d’immigration», a-t-il ajouté, et il aimerait «un modèle d’intégration qui va faire en sorte que peu importe si quelqu’un vient d’ailleurs ou d’ici, qu’il réussisse à avoir sa pleine liberté.»

«On n’aura pas le choix de revenir à cet axe politique souverainiste/fédéraliste», pense-t-il, «parce que c’est soit la perte de pouvoir politique et l’assimilation dans le Canada, soit l’émancipation de notre nation, de notre peuple. Le choix entre les deux est facile à faire quand on est un amoureux du Québec.»