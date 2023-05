Des «produits chimiques éternels» bientôt jugés «toxiques» par Ottawa

Quelque 4700 «produits chimiques éternels» qui se sont répandus partout sur Terre et qui se retrouvent jusque dans le sang de bon nombre de Canadiens pourraient bientôt être considérés comme «toxiques» par Ottawa, forçant l’adoption de mesures pour les éliminer.

Le gouvernement fédéral a lancé, vendredi, une consultation qui sera déterminante pour l’avenir des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA), dans la foulée de la publication d’un rapport accablant.

Les représentants de cette famille de substances sont surnommés «produits chimiques éternels» en raison de leur très longue période de dégradation. Les SPFA sont utilisés partout, de l’emballage alimentaire à l’habillement en passant par des lubrifiants et mousses extinctrices.

«Selon les conclusions proposées dans le rapport, toutes les substances de la classe des SPFA sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine», a reconnu Environnement et Changements climatiques Canada.

Les SPFA se retrouvent partout dans le monde, y compris dans l’air, l’eau et le sol, si bien que les humains en absorbent de grandes quantités, malgré eux.

«Chez les humains, certaines SPFA bien étudiées peuvent être facilement absorbées par l’organisme et se lier aux protéines du sang. Ces SPFA peuvent ensuite entrer dans la circulation sanguine et s’accumuler dans les tissus bien perfusés (p. ex., le foie et les reins)».

«D’après ces études, il est évident que l’exposition aux SPFA pourrait causer des effets préoccupants pour la santé humaine», ont ajouté les auteurs en notant que «certaines des SPFA étudiées sont éliminées très lentement du corps humain».

Ottawa songe donc, au terme de sa consultation, à qualifier l’ensemble des SPFA à titre de «substance toxique» en vertu de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Cette désignation obligerait le gouvernement à adopter des mesures pour tendre vers la «quasi-élimination» des SPFA.

«Il est inquiétant de constater que la contamination par les SPFA est présente partout au Canada et qu’elle n’est pas limitée à certaines sources ou régions. [...] Notre priorité doit être de continuer de protéger la santé de la population canadienne et l’environnement», a commenté le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbault.