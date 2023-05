La marge d’erreur pour les Hurricanes est mince

Les Hurricanes de la Caroline se doivent de rebondir après avoir encaissé une défaite de 2 à 1 samedi contre les Panthers de la Floride, lors du deuxième match de la série finale de l’Est.

La Caroline a dominé ses adversaires 33 à 26 au chapitre des tirs au but, mais les joueurs des Hurricanes se sont butés à un Sergei Bobrovsky qui les a frustrés à plusieurs reprises pendant la soirée. Le portier de 34 ans a arrêté 100 tirs sur 103 lors des deux premiers affrontements.

«C’est évident que nous aimerions marquer quelques buts de plus, surtout lorsque nous avons le rythme. [...] Nous avons eu nos chances et on a eu l'occasion de marquer plusieurs buts, mais nos chances ne se sont pas concrétisées ce soir», a déclaré l’attaquant des Hurricanes Jordan Staal dont les paroles ont été rapportées sur NHL.com.

L’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’amour, a affirmé que la défaite de samedi a porté un dur coup à son équipe, mais que celle-ci allait être prête pour la suite de la série.

«C'est difficile parce qu’encore une fois, c’est une défaite difficile. Nous allons donc faire la même chose que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons souvent reçu des coups de pied dans les dents ces dernières années et nous avons toujours réagi, alors je suis presque sûr que nous le ferons au prochain match», a souligné le pilote des «Canes» après la rencontre.

Des statistiques encourageantes

Malgré le revers, quelques statistiques peuvent encourager la formation de la Caroline. Les deux équipes ont été à égalité ou à moins d'un but après 201 minutes et 38 secondes de jeu dans la série.

De plus, ils ont dirigé 103 tirs au filet lors des deux premiers affrontements, contre 86 pour l’équipe de la Floride.

«Nous voulions gagner pour faire la différence, mais maintenant, notre état d'esprit est d'aller chercher le prochain match. [...] Avec un peu de chance, nous y parviendrons», a déclaré l'attaquant Jordan Martinook après le duel.

«Nous allons devoir trouver un moyen. Nous savions que ce ne serait pas facile et nous devrons trouver des moyens de nous motiver, et peut-être qu'une petite victoire sur la route nous permettra d'aller de l'avant», a rétorqué Jordan Staal.

Le troisième match de cette série aura lieu lundi au FLA Live Arena de Sunrise à compter de 20 h sur les ondes de TVA Sports.