Portés disparus depuis une semaine, deux amis retrouvés morts à quelques jours d’intervalle

Portés disparus depuis une semaine, les deux garçons ont été retrouvés morts dans deux rivières différentes à Manhattan, dans l’État de New York, d'après «CNN».

Alfa Barrie, 11 ans, et Garrett Warren, 13 ans, ont été aperçus pour la dernière fois à Harlem, dans les environs du 12 ou du 13 mai. Selon les autorités, les deux jeunes seraient des amis.

Les corps des deux garçons ont été repêchés à deux jours d’intervalle et dans deux rivières différentes, avec un peu plus de trois kilomètres les séparant, par l’unité portuaire de la police de New York.

Garrett a été retrouvé jeudi dans la rivière Harlem, et deux jours plus tard, le corps d’Alfa a été récupéré dans l’Hudson. Le premier garçon a été porté disparu le 14 mai et le deuxième le lendemain, a rapporté la police.

Les deux jeunes fréquentaient des écoles différentes.

L’enquête sur la mort des deux garçons se poursuit.