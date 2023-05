Les militants bloquistes veulent reconquérir le Labrador

En passant par la décriminalisation de la drogue et de la prostitution et la réduction de l’âge du droit de vote à 16 ans, les délégués du Bloc québécois ont adopté des résolutions pour reprendre le Labrador et s’attaquer à l’«appropriation de la culture québécoise par le Canada».

Le congrès bloquiste, qui a débuté vendredi et prenait fin dimanche, a vu le parti adopter plus d’une centaine de résolutions dans une unanimité presque totale, le tout après un résultat de 97,25 % au vote de confiance pour le chef Yves-François Blanchet.

Parmi les propositions en vogue dans les cercles progressistes, l’on compte une initiative pour la «décriminalisation complète du métier de travailleuse et de travailleur du sexe et de l’achat de ces services».

Adoptée à majorité, la résolution sur le «travail du sexe» du Forum jeunesse du Bloc québécois a été défendue au micro par un jeune militant comme «un emploi légitime qui permet aux travailleuses et travailleurs du sexe de gagner de l’argent et de subvenir à leurs besoins».

Dans la même veine, les délégués ont appuyé l’idée d’une décriminalisation de la possession et de l’usage de «toutes les drogues», une idée des délégués de la circonscription d’Hochelaga, à Montréal.

Une autre proposition soumise par le Forum jeunesse voulant que le Bloc québécois «se positionne de manière ferme en défenseur de la communauté drag et LGBTQ+» a été adoptée sans difficulté, de même qu’une autre visant à abaisser le droit de vote de 18 à 16 ans et une autre pour la défendre du droit à l’avortement.

Parmi les 120 propositions largement adoptées avec aisance, ce sont celles portant sur la laïcité qui ont suscité des débats un peu plus vifs.

La seule motion rejetée, d’ailleurs, en était une voulant offrir aux étudiants internationaux, travailleurs saisonniers et temporaires dans les régions des «mesures incitatives» pour obtenir un statut de résident permanent «par une voie rapide».

Mentionnons la résolution réclamant au parti de lutter contre l’«appropriation de la culture québécoise par le Canada». La poutine a servi d’exemple à un des défenseurs de la motion, qui en avait contre le Canada, qui présente le mets comme un «great Canadian dish» à l’extérieur de nos frontières.

Les bloquistes se sont prononcés sur une motion plus osée encore pour défendre «les revendications territoriales historiques du gouvernement du Québec, notamment en ce qui a trait au Labrador».

Même si elle a été accueillie avec quelques rires dans la salle plénière, et même si un délégué a mis en garde que la politique pourrait se retourner contre le Québec, la proposition a été adoptée avec une importante majorité sous les applaudissements nourris.

En fin de congrès, Yves-François Blanchet a fait la part des choses et loué les militants pour leur travail.

«Ils nous ont emmenés de gré ou de force à poser des questions qui parfois dérangent, choquent ou surprennent, mais qui sont des questions de la société d’aujourd’hui, dont il faudra disposer dans les prochaines années», a-t-il dit.