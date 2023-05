Mieux-être: se libérer du passé

Se créer une vie plus heureuse, plus authentique et plus épanouie, voilà ce que propose l’auteure et psychologue Nicole LePera, dont le livre Guéris tes blessures a récemment été traduit en français et figure sur la liste des best-sellers du New York Times. Parmi les clés pour avoir accès à la vie à laquelle on aspire, il est important de cesser d’autosaboter ses chances de succès en brisant les schémas et les traumatismes du passé pour retrouver un équilibre émotionnel.

L’auteure aborde son livre en affirmant : « Vous êtes la meilleure personne pour résoudre vos problèmes psychologiques. »

Lorsqu’une telle suggestion provient d’une psychologue clinicienne, cela mène forcément à une réflexion. D’ailleurs, celle-ci s’est sentie à plusieurs reprises freinée dans le cadre de ses fonctions par les limites de la psychothérapie traditionnelle, ce qui l’a amenée à pratiquer différemment en encourageant chacun à se responsabiliser face à ses problèmes psychologiques.

Chose certaine, nous avons tous droit à une vie empreinte de bonheur, à la hauteur de nos aspirations. Pour arriver à une stabilité émotionnelle, il est important de faire un travail d’introspection en analysant nos propres comportements.

Quête de mieux-être

Au moyen de témoignages et d’expé­riences vécues, l’auteur propose diverses manières de se guérir du bagage émotif négatif provenant du passé. Les schémas liés à l’enfance ne doivent pas être sous-­estimés. Ils sont en partie représentatifs de notre personnalité actuelle, tant et aussi longtemps qu’une prise de conscience ne s’effectue pas pour arriver, d’une certaine façon, à briser le moule.

Que ce soit au sujet de nos valeurs, de notre santé, de notre rapport à l’argent et même de nos croyances, il est crucial de se détacher des liens et de l’emprise du passé, si ceux-ci ne nous correspondent plus.

Outre les liens affectifs de l’enfance qui ont beaucoup d’importance, il faut également être conscients des autres liens affectifs qui nous ont influencés, notamment nos relations amoureuses.

Ceux qui ont vécu des parcours amoureux difficiles doivent en être conscients pour ensuite s’en défaire et s’ouvrir aux changements qui correspondent mieux à leurs idéaux.

Perpétuer la sagesse

Photo fournie par Les Éditions Le Dauphin Blanc

Pour écrire son livre, l’auteure a choisi de mettre en lumière toutes les belles phrases, citations, réflexions, pensées, messages ou encouragements que sa mère lui a transmis et légués au fil des décennies.

Ce sont ces paroles qu’elle nomme des perles de sagesse. Certaines sont légères, d’autres sont profondes. En tout, on en compte quarante. Parmi ses favorites : « Tu es capable » et « The sky is the limit ». À l’évidence, la mère de Fleur-Lise, une Québécoise qui vit maintenant en France depuis plusieurs années, avait toujours un mot d’encouragement pour sa fille. À tout instant, elle l’encourageait à foncer, disant : « vas-y, tu es capable », au lieu de lui transmettre la crainte des dangers liés à une action en particulier. Elle lui a enseigné qu’il n’y a pas de limites, que tout est possible, que tout est une question de persévérance et de détermination.

Outre l’infini possible, l’auteur, avec ses perles de sagesse, aborde plusieurs autres thèmes, dont l’idée de trouver les cadeaux de l’univers, l’acceptation de ce qui est, l’écoute de soi, la communication, le lien parent-enfant, le plaisir et l’humour.

L’auteur souhaite également que chacun honore ses anciens en invitant ses lecteurs à transmettre à leur tour des perles de sagesse à autrui.

Se lancer dans l’écriture

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Si vous êtes de ceux qui rêvent d’écrire, mais que vous manquez de connaissance ou de confiance en vous pour le faire, ce livre s’adresse à vous.

D’abord, il y a ceux qui écrivent pour se faire du bien. Il s’agit là d’un exercice thérapeutique qui peut faire du bien, mais qui permet aussi d’apprendre à se connaître ou de faire de belles prises de conscience, et même de régler divers problèmes. On dit souvent que si chacun tenait un journal intime régulièrement, nous n’aurions plus besoin de psychologues puisque le fait d’évacuer quotidiennement ses tracas, angoisses ou inquiétudes sur papier serait un geste salutaire, en plus de mener à un cheminement intérieur. Ainsi, on peut écrire pour exprimer ses pensées au lieu de les ruminer constamment. En analysant nos écrits, on en vient également à anticiper les problèmes, ce qui permet de trouver des pistes de solutions avant qu’ils surviennent. On peut aussi écrire pour se faire plaisir : on pense notamment à des réflexions philosophiques ou à la poésie que l’on fait pour soi ou que l’on partage avec ses proches ou ses amis sur les réseaux sociaux. Cela fait aussi partie du mieux-être et permet de hausser son estime de soi.

Ensuite, il y a ceux qui veulent écrire pour être lus. C’est là principalement que l’auteur propose divers outils fondés sur la psychologie, les neuro-sciences et les recherches les plus récentes concernant la créativité. Lorsque l’on souhaite s’initier ainsi à une forme d’art, il va sans dire que la créativité est primordiale : sans elle, inutile d’y penser. Heureusement, l’auteur propose des façons de développer sa créativité, permettant de s’initier à ce processus d’écriture.