Périple magique en Gaspésie avec Frida

Cet été, Frida quitte son Mexique natal pour visiter sa correspondante Claudine en Gaspésie. Un périple que Sophie Faucher et l’illustratrice Cara Carmina ont d’ailleurs entrepris, ensemble. Les souvenirs de ce voyage parsèment de magie les pages du superbe album Frida en Gaspésie !

Il s’agit du quatrième volet de votre série d’albums jeunesse sur Frida Kahlo. Ramenez-nous aux débuts de cette aventure littéraire...

Sophie Faucher : J’interprète Frida Kahlo depuis des années, au théâtre. Un jour, un ami m’a dit : « Depuis le temps que tu racontes Frida pour les grands, pourquoi tu ne racontes pas son histoire aux enfants ? » Il m’a dit que je trouverais les mots pour le faire et je l’ai cru. Le premier album racontait l’enfance de Frida. Par la magie des illustrations – et peut-être de son tempérament et du texte –, la petite Frida a eu du succès.

Pourquoi faire voyager Frida en Gaspésie ?

S. F. : La Gaspésie est un coin de pays que je connais très bien. J’y vais chaque année. Avec Cara, on a fait le voyage. Ma Mexicaine préférée ne connaissait pas la Gaspésie (rires) !

Cara Carmina : On y a fait un road trip, en septembre, octobre 2021. Je suis tombée en amour avec ce beau coin.

S. F. : Plusieurs anecdotes de notre voyage se retrouvent dans l’intrigue de l’album. On a réellement enterré des petits bouts de papier à Cannes-de-Roches, pour que des vœux se réalisent. Et ça marche ! On est allées à Percé...

C. C. : Et aux Jardins de Métis.

Les aurores boréales y sont magiquement et magnifiquement illustrées...

C. C. : Sophie est inspirée par la Gaspésie depuis des années, mais elle voulait m’aider à avoir encore plus d’images en tête. Et ça a très bien fonctionné. Ce fut une expérience artistique vraiment intéressante.

Avec l’arrivée du beau temps, Frida en Gaspésie est un bel outil pour voyager au Québec !

S. F. : Absolument. Et il y a une belle surprise dans l’album : une page qui brille dans le noir. Je suis bébé avec ça, mais ça me fait vraiment rêver autant que les petits !

Qu’est-ce qui, selon vous, fait la grande beauté de la Gaspésie ? Ou quel est votre endroit coup de cœur, en Gaspésie ?

C. C. : La région du rocher Percé. La nature, le village, l’architecture... La grande maison sur la falaise, avec le toit rouge... Les oiseaux, la mer... Pour moi, ça représente toute la communion de la Gaspésie !

S. F. : Le parc national Forillon. Je me suis levée plus d’une fois très tôt le matin pour assister au lever du soleil sur la roche, au « boutte » du monde. Pour moi, le parc Forillon est chargé de grands moments d’émotions. En terminant, j’aimerais dire : « À la vie qui nous unit ». En Gaspésie, c’est comme ça qu’on trinque et je trouve que c’est une expression magnifique !