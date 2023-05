Pourquoi notre attention est si difficile à contrôler

Porter attention est essentiel pour comprendre et apprendre, mais notre attention n’est que partiellement volontaire et elle est souvent sous influence.

Notre attention est un outil très sophistiqué. Elle nous permet d’analyser une portion de notre environnement selon nos priorités. Pour trouver un objet parmi d’autres, notre cerveau augmente la sensibilité de notre perception aux caractéristiques uniques de l’objet. Pendant une période d’attention, nos circuits amplifient l’information pertinente pour mieux la comprendre ou mieux la mémoriser, mais elle doit pour cela négliger beaucoup d’autres informations.

Une ressource limitée et sélective

On ne remarque pas tout et c’est tant mieux. On néglige entre autres ce qui est répétitif, lent ou banal. On remarque moins notre environnement après une adaptation de quelques semaines même quand il s’agit d’une plage ensoleillée ou d’un quartier dévasté. Mais certaines personnes ont tendance à ignorer beaucoup de choses. Les enfants inattentifs peuvent oublier de barrer les lettres « t » dans les dictées. Les adultes inattentifs peuvent passer près de leur auto ou de leur conjoint sans les voir.

Notre attention est aussi une ressource malléable. Elle peut être plus ou moins focalisée selon la situation (ex. : enlever une écharde) ou selon notre état (ex. : partir dans la lune quand on est fatigué).

Parfois, porter attention à un objet nous empêche d’en voir un autre parce que nos filtres sont très sélectifs. Certaines personnes ont une bulle d’attention étanche qui favorise une grande concentration. Cependant, ces personnes peuvent être excessivement absorbées. Elles peuvent souvent faire répéter les gens qui s’adressent à eux. À l’extrême, certaines personnes ayant des dommages au cerveau ne peuvent remarquer qu’un seul objet devant elles et ne peuvent s’en détacher pour capter le reste de la scène.

L’attention involontaire

Notre attention n’est pas seulement guidée par notre volonté. Nos émotions attirent notre attention vers nos urgences et nos priorités. Si nos ancêtres avaient été trop concentrés sur leurs activités et peu sensibles aux prédateurs, nous serions moins nombreux.

Notre attention est captée automatiquement par les stimuli émotionnels (ex. : peurs, mots tabous, scènes choquantes, beauté, nouveauté, nourriture quand on a faim). Les émotions peuvent focaliser notre attention sur un thème, comme lorsqu’on fixe un objet intéressant ou quand on est absorbé par nos inquiétudes. En outre, on remarque plus ce qui nous a intéressés récemment, comme certains vêtements ou modèles d’autos quand on vient de passer plusieurs jours à s’y intéresser. Notre attention est aussi très sensible aux autres. Nous sommes attirés par ce que les personnes de notre entourage regardent. Dès l’enfance, on aime attirer l’attention des autres vers un objet pour partager et valider notre intérêt.

Notre attention involontaire peut nous transformer en girouette quand elle est attirée par plein de choses stimulantes (ex. : magasin de jouets) ou interrompue souvent par des messages ou par des idées intrusives (inquiétudes, impulsions). Certaines personnes manquent de résistance à l’interférence (la distractibilité). Elles décrochent trop facilement de leur activité centrale et ont tendance à procrastiner. Malgré ces difficultés, elles peuvent parfois remarquer des détails que d’autres ratent.

Réapprendre à porter attention

L’attention s’entraîne. Pour reprendre le contrôle de notre attention, il faut réduire notre stress qui nous distrait par des idées intrusives et une hypersensibilité.

Il faut aussi restimuler notre intérêt ou notre passion.

Contrairement aux distractions, aux interruptions et aux émotions négatives, l’intérêt aide à réengager et focaliser notre attention sur nos activités importantes.

On peut stimuler notre intérêt en changeant d’environnement ou en s’exposant à des stimulations plus variées. Certains vont jusqu’à s’isoler pour créer un manque de stimulation, ce qui augmente leur sensibilité et leur appréciation des détails.