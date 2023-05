Selena Gomez animera deux nouvelles émissions culinaires

Selena Gomez a été sollicitée pour animer deux nouvelles émissions de Food Network.

Lors de conférence annuelle de Warner Bros. Discovery mercredi, la présidente et directrice des programmes Kathleen Finch a annoncé que l'actrice s'était engagée à présenter une « série axée sur les fêtes » qui sortira juste avant Noël cette année. « Le fait que Selena donne le coup d'envoi à près de 100 heures de programmes de Noël, qu'ils soient nouveaux ou renouvelés, fera certainement de cette prochaine saison des fêtes une vraie célébration », a-t-elle lancé.

De plus, la trentenaire commencera bientôt à travailler sur un nouveau projet prévu pour 2024 qui l'amènera à « rencontrer certains des meilleurs chefs du pays dans le but de cuisiner leurs plats les plus populaires lorsqu'elle visitera leurs cuisines ».

Aucun autre détail, dont les dates de sortie prévues, n'a été annoncé.

Auparavant, Selena Gomez a montré ses talents culinaires dans la série sélectionnée aux Emmy Awards, Selena + Chef. Parmi les chefs cuisiniers invités de la série figuraient Rachael Ray, Gordon Ramsay, Padma Lakshmi et Jamie Oliver.