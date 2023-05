Tableau final de l’amour: le projet le plus radical d’Angela Konrad

L’auteur Larry Tremblay n’a pas eu à attendre avant de savoir si son roman Tableau final de l’amour suscitait de l’intérêt.

En l’espace d’une semaine, peu de temps après sa parution en 2021, le prolifique dramaturge a reçu coup sur coup des appels au sujet d’une adaptation théâtrale.

Venant de terminer ce récit, la directrice de l’Usine C Angela Konrad l’a contacté pour transposer au théâtre cette fiction sur le peintre britannique Francis Bacon. De son côté, le comédien Benoît McGinnis a fait de même en exprimant son souhait d’interpréter ce portraitiste réputé pour ses triptyques qui est né en 1909 et qui a rendu l’âme en 1992.

L’affaire fut donc réglée rapidement : Larry Tremblay allait adapter son texte, Angela Konrad, diriger la pièce et Benoît McGinnis, incarner le personnage principal.

« J’avais depuis longtemps envie de travailler avec Benoit, souligne la metteuse en scène en entrevue. C’était une occasion rêvée de se retrouver pour la première fois autour d’un projet aussi puissant. »

Angela Konrad explique qu’elle a été conquise par ce livre.

« Je connais très bien le travail de Bacon et en lisant le roman, les mots faisaient immerger la peinture, dit-elle. Je voyais apparaître les toiles. Cela me donnait accès à l’antichambre de la création. Au conscient et à l’inconscient de Bacon. »

Une relation passionnée

Ce récit, qui n’est pas biographique, explore la relation entre le célèbre peintre et son amant George Dyer qui l’a beaucoup inspiré durant les années 1960 avant de s’enlever la vie en 1971.

« Le roman est une adresse aux morts, explique Angela Konrad. Il témoigne d’un amour perdu et impossible. Cela m’a vraiment bouleversé. C’est un livre très cru qui ose révéler les forces obscures de la psyché humaine. C’est très rare. »

Dans un rôle essentiellement muet, Samuel Côté se glissera dans la peau d’un George Dyer, dont Francis Bacon se remémore.

« Bacon comprend trop tard que George constitue le sens absolu de sa vie, précise la metteuse en scène. Cela m’a beaucoup touché. »

Elle explique que la pièce se divise en 20 tableaux qui évoquent chacun un état mental dans cette relation complexe et tendue. Angela Konrad croit ainsi qu’ils révèlent les pulsions de Bacon, ainsi que l’horreur et la cruauté qui traversent son œuvre, marquée notamment par les atrocités d’Hitler.

« C’est le spectacle le plus radical que j’ai fait et j’en suis très fier », résume la femme de théâtre qui pratique son métier depuis plus de 20 ans.

Tableau final de l’amour est présentée jusqu’à demain et du 5 au 16 septembre à l’Usine C, ainsi que du 1er au 3 juin au FTA.