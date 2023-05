Trophée Wanamaker de la PGA d’Amérique : tout juste derrière la Coupe Stanley

ROCHESTER | L’imposant et scintillant trophée Wanamaker était trimballé à gauche et à droite sur le parcours d’Oak Hill depuis une semaine. Ce matin, il est installé sur le premier tertre de départ. Impossible de le manquer. Il se dresse en maître. Et il sera remis au vainqueur vers l’heure du souper.

Le Wanamaker, emblème du Championnat de la PGA d’Amérique, est le second plus gros trophée du paysage sportif professionnel en Amérique du Nord... derrière une certaine Coupe Stanley.

Mesurant 28 pouces de haut, 27 pouces de large alors que son socle affiche un diamètre de 10,5 pouces, il pèse 27 livres. Une nouvelle base avait été ajoutée en 1984 pour soutenir l’œuvre d’art.

Et la Coupe Stanley?

Les champions soulèvent une pièce de 37 livres mesurant 35,25 pouces, dont la base est large de 17,25 pouces.

Le trophée de la PGA d’Amérique est l’oeuvre d’un magnat américain, Rodman Wanamaker, qui avait joué un rôle capital dans la fondation de la PGA d’Amérique.

En 1916, il avait offert à cette nouvelle association de l’argent et le trophée pour le premier Championnat de la PGA. À cette coupe, il avait attaché une bourse de 2500 $ et ajouté des médailles aux trois meilleurs golfeurs.

Disparition

Walter Hagen l’a remporté quatre fois de suite, de 1924 à 1927. À Salisbury en 1926, Hagen avait même oublié de le ramener sur les lieux du tournoi. Il avait alors affirmé qu’en défendant son titre, il n’avait pas l’intention de renoncer à sa garde.

Mais le trophée n’est pas revenu à Cedar Crest, à Dallas, lors de l’édition 1927 du championnat.

Ce n’est qu’en 1928 qu’Hagen a révélé avoir perdu la pièce métallique. Dans un récit vague, il avait relaté qu’il l’avait égaré lors de ses célébrations suivant sa victoire à Olympia Fields, en banlieue de Chicago.

Un peu plus tard, il a raconté avoir donné 5$ à un chauffeur de taxi pour qu’il livre le trophée à son hôtel pendant qu’il continuerait la fête.

Le Wanamaker est disparu pendant cinq ans. La PGA d’Amérique avait dû trouver une pièce de remplacement semblable pour la remettre à ses champions. Leo Diegel en avait été le premier gagnant en écartant de la compétition un certain Hagen en quart de finale. À cette époque, le tournoi était disputé en formule partie par trou.

La pièce avait été retrouvée deux ans plus tard à Grand Rapids, dans la cave de l’entreprise qui fabriquait les bâtons de Hagen, la L.A. Young&Company. La PGA d’Amérique en a repris possession en 1931.

Il a traversé les âges et résisté aux folies des champions. Plus récemment, on a vu Collin Morikawa le malmener maladroitement lorsqu’il l’a soulevé dans les minutes suivant sa victoire au TPC Harding Park, en 2020.

Les autres trophées du monde du golf

Tournoi des Maîtres

Getty Images via AFP

Le veston vert, emblème remis au champion du Tournoi des Maîtres, est fait sur mesure à la suite de la victoire.

De plus, le champion reçoit une réplique de l’immense trophée qui est conservé dans le pavillon. La pièce représente le «clubhouse» du club sacré de la Géorgie.

Le vainqueur reçoit aussi une médaille d’or.

L’Omnium des États-Unis

AFP

N’ayant aucun nom, le trophée mesure 18 pouces et il est fabriqué en argent. Il pèse 8,5 livres.

Le vainqueur reçoit aussi une médaille d’or qui porte le nom de Jack Nicklaus depuis 2012.

L’Omnium britannique

AFP

La prestigieuse Claret Jug est présentée au vainqueur qui reçoit aussi le titre de «golfeur de l’année».

Celle-ci date de 1872. Auparavant, le champion recevait une ceinture, faite de cuire avant une boucle en argent.

La Claret Jug mesure 20,75 pouces alors que sa base fait 5,5 pouces de diamètre. Elle pèse 5,5 livres et est fabriquée à 92,5% d’argent sterling.

Son vainqueur à St Andrews en 2022, l’Australien Cameron Smith, a même raconté qu’elle peut contenir l’équivalent de deux bières!

La coupe Ryder

AFP

Remise soit à la formation européenne ou la formation américaine lors de la populaire compétition par équipe qui est disputée aux deux ans depuis 1927.

Pesant 4 livres, elle mesure 17 pouces de haut et 9 pouces de large. Sa stature est semblable à celle du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA.

La Coupe des Présidents