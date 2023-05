Vaincre ses peurs pour vivre en santé

Selon plusieurs études, la peur serait un ennemi silencieux. Non seulement la peur suscite-t-elle un certain inconfort, mais elle provoquerait des tensions énergétiques, responsables de plusieurs maladies. C’est à tout le moins ce qu’estime l’auteur, Seymour Brussel. Outre le stress, il explique dans son livre que la peur pourrait engendrer divers troubles physiques. De là l’importance de parvenir à vaincre ses peurs pour maintenir une belle qualité de vie et vivre en pleine santé.

La peur peut paraître parfois comme quelque chose d’irrationnel. Peur du vide, peur de la solitude, peur de manquer d’argent, peur de prendre l’avion, peur de mourir, de souffrir et bien plus encore. Selon l’auteur, elles sont souvent enfouies au plus profond de nous, prêtes à refaire surface.

Outre celles qui sont associées à des événements troublants ou traumatisants de notre passé, certaines peurs seraient ancestrales, héréditaires ou même génétiques, conscientes ou inconscientes.

Autrement dit, si vos parents ont manqué d’argent ou avaient peur d’en manquer vous pourriez avoir hérité de cette forme de peur. Et, pour parvenir à s’en détacher, il faut d’abord en prendre conscience.

Peur et dépression

Chose certaine, la peur n’apporte rien de positif. En s’accrochant à nos peurs, on tourne en rond et on ne règle rien. Cela dit, la peur peut parfois nous pousser à avancer et à trouver une solution dans certaines circonstances.

Néanmoins, si on veut résoudre divers problèmes, surtout liés à la santé, il importe de faire face à nos peurs pour comprendre d’où elles viennent et parvenir à nous en détacher. Ceux qui ont vécu des événements difficiles auront plus de risque, une fois adultes, de souffrir de dépression.

On comprend, à la lecture de ce livre, que ces personnes qui ont été sensibilisées à la douleur vont ensuite réagir de façon excessive à un événement troublant. Leur rythme cardiaque sera accéléré et l’hormone du stress sera plus facilement sécrétée. Finalement, elles seront plus sujettes à la dépression ou au stress chronique. Pour y remédier, on suggère de pratiquer un sport de manière régulière, la méditation ou, à tout le moins, de développer des techniques de relaxation.

Peur et maladie

Dans son livre, l’auteur montre que chaque maladie ou malaise a un lien avec un problème psychologique aussi banal qu’un mal de dents. Et c’est souvent la peur qui est la principale cause d’un désordre physique.

Le cerveau, le cœur, le système nerveux, entre autres, sont liés et ne font qu’un. À partir du moment où un organe est touché, il y a un déséquilibre quelque part qui peut en engendrer un autre ailleurs.

Le stress perturbe le système nerveux et provoque un déséquilibre du système cardiaque qui peut occasionner des désordres digestifs, respiratoires ou circulatoires.

L’auteur évoque d’ailleurs l’importance d’avoir un système immunitaire fort pour être protégé de la maladie.

Lorsqu’il n’y a pas de carence alimentaire ou affective, ni fatigue ou dépression, la maladie peut plus difficilement s’installer, car celle-ci ne prend racine que si le terrain le permet.