Virée en France et dans l’histoire de Notre-Dame depuis Paris

Chaque fois que je mets les pieds à Paris, je m’émerveille de la profusion de musées de toutes sortes qu’elle abrite. Plutôt méconnue des visiteurs explorant la Ville Lumière, la superbe Cité de l’Architecture et du Patrimoine propose un voyage dans des lieux exceptionnels de France et près de mille ans d’histoire de l’architecture à travers des moulages remarquables.

Afin d’assurer la sauvegarde du patrimoine national français, la Commission des monuments historiques a œuvré depuis 1837 pour réaliser et répertorier des lieux grandeur nature, dont la beauté témoigne de l’évolution architecturale française. Regroupée au cœur de la magnifique galerie des Moulages, cette collection lancée par Eugène Viollet-le-Duc rassemble des monuments, des fresques et des maquettes emblématiques de l’architecture française.

Photo fournie par Marie-Ève Blanchard

On y déambule lentement et avec ravissement. Impossible de ne pas s’extasier devant les moulages, surtout devant les portails monumentaux d’églises moulés à l’identique en plâtre patiné. De belles occasions de contempler de près le portail de l’Apocalypse de la basilique Saint-Pierre de Moissac ou celui de la basilique de Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay, magnifiés pour accueillir les pèlerins. Parmi les centaines de moulages, on trouve aussi des moulages de la colonne de la cathédrale de Strasbourg et des statues des cathédrales de Chartres ou de Reims. Un excellent moyen de réaliser en quelques heures un tour de la France architecturale !

Notre-Dame de Paris : d’hier au chantier d’aujourd’hui

Tandis que l’intérieur de la cathédrale la plus visitée au monde est toujours inaccessible, une exposition ayant lieu à même la galerie des moulages permet de voyager à travers les 850 ans de Notre-Dame.

L’exposition aborde les enjeux complexes de la restauration actuelle, depuis l’incendie du 15 avril 2019, qui se doit d’être fidèle au monument original aux matériaux d’origine, mais aussi le chantier de restauration du XIXe siècle sous Viollet-le-Duc.

Photo fournie par Marie-Ève Blanchard

Grâce à des installations et des vidéos, on découvre comment les compagnons, artisans, architectes, ingénieurs et chercheurs sont mobilisés afin de faire renaître l’édifice à l’identique. Tout un casse-tête afin de recréer les voûtes, trouver les chênes parfaits pour les charpentes, recréer les sons de la cathédrale et rendre les tableaux à leur état d’origine !

La quintessence de l’exposition est sans doute la présence des sculptures des apôtres et des évangélistes de la flèche de Viollet-le-Duc qui s’est complètement entièrement effondrée. Quatre jours avant l’incendie, les 16 sculptures avaient été retirées afin d’être restaurées et elles purent donc être sauvées. On peut les admirer de près, notamment la fameuse sculpture de Saint-Thomas portant les traits de l’architecte, avant qu’elles retrouvent éventuellement leur place à la croisée du transept.

Bon à savoir :

La Cité de l’architecture est située dans le palais de Chaillot, place du Trocadéro. Tous les jours, sauf le mardi, de 11 h à 19 h et nocturne le jeudi jusqu’à 21 h. Tarifs : 9 euros

L’exposition Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs sera présentée jusqu’en juin 2024.

Il ne faut surtout pas négliger le second étage où se poursuit l’exposition bien que cela soit plutôt mal indiqué. On peut notamment y visiter une reproduction à l’échelle d’un appartement entier de la fameuse Cité radieuse de Le Corbusier, qui se trouve à Marseille. La vue sur la tour Eiffel et sur la fontaine du Trocadéro y est aussi superbe !

Bien qu’inaccessible au public, probablement jusqu’à la fin de 2024, Notre-Dame s’explore aussi au fil de visites guidées à l’extérieur de la cathédrale. notredamedeparis.fr

Infos : citedelarchitecture.fr