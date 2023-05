Cher se sent toujours très jeune après avoir fêté ses 77 ans

Cher a célébré son anniversaire samedi.

Le jour de ses 77 ans, Cher a posé une question rhétorique à ses millions de fans.

« OK, quelqu'un pourrait-il me dire... Quand est-ce que je me sentirai vieille ? C'est ridicule », a écrit la chanteuse de Believe sur son compte Twitter, avant d'ajouter : « Je n'arrête pas d'entendre ces chiffres, mais honnêtement, je ne les comprends pas. C'est quoi le problème ? »

La star de Mermaids, qui ne ressent pas avoir 77 ans, a commenté avec humour : « Je suis dyslexique, les chiffres sont difficiles pour moi. » Elle a, en fin de message, remercié ses fans. « Merci d'être restés, je sais que ça a été dur, je dois aller m'entraîner », a-t-elle conclu.

Cher n’avait pas donné de nouvelles depuis deux mois sur le réseau social. En fait, depuis qu’elle s’est séparée de son petit ami, Alexander Edwards, cadre chez Universal et âgé de 37 ans. Le couple se fréquentait depuis novembre dernier et avait fait naître des rumeurs de fiançailles avant de rompre. Pas dupe des commentaires sur la différence d’âge, Cher avait concédé à propos de sa relation lors d'une précédente apparition au Kelly Clarkson Show que, « sur le papier, c'est un peu ridicule, mais dans la vraie vie, nous nous entendons très bien. Il est fabuleux ».

« Et je ne donne pas aux hommes des qualités qu'ils ne méritent pas », avait ajouté Cher.