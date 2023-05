Coincés pendant près de quatre heures dans le trafic aux douanes

Le retour du long congé a été pénible pour une famille de Candiac qui est restée coincée près de quatre heures aux douanes, lundi, en raison du trafic.

Jasmine Duquette, son conjoint et leurs deux enfants, revenaient d’Ogunquit, dans le Maine, lorsqu’ils se sont butés à une congestion monstre au poste frontalier Lacolle 223, situé tout près du lac Champlain.

Bien que le site de l’Agence des services frontaliers du Canada indiquait qu’il y avait peu ou pas d’attentes, la famille de Candiac s’est retrouvée dans une file de plusieurs dizaines de véhicules vers 18h20 pour n’en sortir qu’un peu après 22h.

Bien que son fils de 8 ans et sa fille de 4 ans sont des habitués de la longue route, ceux-ci ont trouvé le temps long, a mentionné Jasmine Duquette à TVA Nouvelles.

Durant cette pénible congestion, la famille a constaté que plusieurs autres voyageurs s’impatientaient devant un tel trafic.

«Les gens sortaient et se promenaient [...] Ça marchait et les enfants couraient dans la rue», raconte Mme Duquette, qui a constaté la présence de nombreux enfants et jeunes bébés dans les voitures voisines.