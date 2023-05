Communauté LGBTQ+: les Dodgers s’excusent et rectifient la situation

Les Dodgers de Los Angeles avaient causé un certain émoi au sein de la communauté LGBTQ+ en retirant l’invitation à un groupe en particulier pour leur soirée annuelle de la fierté, mais ils ont rectifié le tir, lundi.

• À lire aussi: Baseball: les Blue Jays échappent la victoire en fin de partie

• À lire aussi: Baseball: Bryce Harper est officiellement de retour, mais sans succès

• À lire aussi: Trevor Bauer fait encore parler de lui pour les mauvaises raisons

L’équipe du baseball majeur a offert «ses plus sincères excuses» aux Sisters of Perpetual Indulgence et aux membres de la communauté pour sa décision de jeudi dernier. À la suite de plaintes de plusieurs organisations catholiques et du sénateur républicain de la Floride, Marco Rubio, les Dodgers avaient d’abord décidé de les retirer de la liste des groupes honorés le 16 juin prochain.

«Nous avons demandé aux Sisters of Perpetual Indulgence de prendre leur place sur le terrain pour notre 10e soirée annuelle de la fierté LGTBQ+ le 16 juin. Nous sommes heureux d’annoncer qu’ils ont accepté de recevoir la gratitude de nos communautés collectives pour le travail de sauvetage qu’ils accomplissent sans relâche depuis des décennies», ont fait savoir les Dodgers par voie de communiqué.

Les Sisters of Perpetual Indulgence sont un «ordre de religieuses “queer” et transgenres» dont les membres sont reconnus pour leur extravagance. Le groupe a remis plus de 1 million $ à des organismes protégeant les personnes marginalisées et recevra le prix Community Hero au Dodger Stadium.