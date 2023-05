Elle interpelle le premier ministre Justin Trudeau pour être payée

«Allez-vous me niaiser encore longtemps?», demande au premier ministre Justin Trudeau une ex-directrice régionale de Service Canada, qui court après son indemnité de départ de près de 20 000$ quatre ans après avoir démissionnée.

«Je n’ai plus de patience. Je ne les crois plus. J’en ai marre. On me traite comme si je n’étais rien», soupire à bout de patience Kareen Joseph du comté de la Vallée-du-Richelieu, qui a travaillé plus de 20 ans pour le gouvernement canadien.

Tannée, frustrée, choquée, elle aimerait bien savoir si le premier ministre du Canada accepterait, lui, de ne pas recevoir son «chèque de paye».

«C’est inacceptable de traiter les fonctionnaires comme cela. On doit courir après notre argent. On rit de moi, alors que j’ai le service à la population tatoué sur le cœur», dénonce-t-elle.

Successions d’erreurs

C’est le 6 avril 2019, lorsqu’elle démissionne, que la vie de Kareen tourne au cauchemar.

Après avoir laissé une carrière de 20 ans au fédéral, elle s’attend à recevoir son 20 000$ d’indemnités de Service Canada, comme prévu.

À l’époque, ce montant est précieux parce que Kareen en a besoin pour lancer sa firme en services en ressources humaines, RH Solutions KJT.

Mais le montant n’arrive jamais.

« Ça a pris trois ans d’appels et de suivis au centre de rémunération pour que l’on “commence” à s’occuper de mon dossier», déplore-t-elle.

Elle pointe du doigt les ratés du système de paye Phénix et les réorganisations d’effectifs sous Stephen Harper qui ont fragilisé le service déjà bancal.

Photo Francis Halin

Cerise sur le sundae

Alors qu'elle attend toujours son indemnité de départ de près de 20 000$, elle réussit à lancer sa PME malgré tout et parvient à offrir ses services au fédéral cette fois comme consultante RH.

Mais une deuxième tuile s’abat alors sur sa tête.

«J’ai continué d’être contractuel avec le gouvernement par la suite, et on m’a inventé un trop-perçu de 10 000$ à 15 000$!», raconte-t-elle.

«C’est doublement insultant. C’est inacceptable», affirme-t-elle.

Et comme si ce n’était pas assez, cette cascade d’erreurs a un effet domino sur ses calculs de prestations de retraite, qui se mettent à en pâtir.

«Ils retiennent des montants de ma pension. J’ai aussi là un bon 10 000$ de retenu», avance-t-elle.

«J’ai l’impression que l’on me met des bâtons dans les roues comme si on voulait que j'arrête de me battre par magie», désespère-t-elle.

Ottawa ignore combien sont touchés

Combien de Québécois, comme Kareen, ont des problèmes de paye liés à Phénix? Le gouvernement dit n’en avoir en aucune idée.

Ces derniers mois, Le Journal a demandé à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) combien de Québécois sont touchés par des problèmes de paye liés à Phénix, mais, après de nombreux échanges, le ministère avait répondu ne pas le savoir.

«Il n’est cependant pas possible de savoir quels sont les mouvements liés à des problèmes de paye», avait indiqué Stéfanie Hamel aux relations médias.

Interrogé sur l’histoire de Kareen Joseph, SPAC a refusé de commenter son cas.

«Veuillez noter que si un employé est en désaccord avec un trop-payé, la lettre qu’il a reçue inclut les étapes à suivre pour demander plus d’informations», a indiqué Alexandre Baillairgé-Charbonneau aux relations médias.

-Avec la collaboration de Nicolas Brasseur et de Guillaume St-Pierre