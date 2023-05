Feux de forêt: jusqu’à 85 mm de pluie au secours de l’Alberta

D’importantes précipitations qui pourraient atteindre jusqu’à 85 mm d’ici mercredi viendront enfin offrir un répit aux milliers de pompiers qui combattent inlassablement depuis des semaines les feux de forêt et de broussailles en Alberta.

Selon les prévisions d’Environnement Canada, les secteurs les plus touchés par les incendies dans le nord-ouest de la province ont commencé à recevoir des averses, voir des orages, lundi après-midi. La région peut s’attendre à de la «pluie forte généralisée» qui laissera «une quantité totale de pluie de 50 à 75 mm d'ici mercredi, mais il pourrait tomber jusqu'à 85 mm à quelques endroits».

«Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres», a même averti Environnement Canada.

AFP

«Nous espérons qu’il y a un peu d’aide en vue. Des températures plus froides et des averses dispersées ont commencé à s’installer dans la province et vont se poursuivre mardi», a commenté la directrice générale du Service des feux de forêt de l’Alberta, Bre Hutchinson, qui espère que les précipitations «vont offrir un répit aux pompiers»

Selon le plus récent décompte, près de 10 900 personnes étaient toujours sous le coup d’un ordre d’évacuation, lundi, tandis que 81 incendies continuaient à ravager la province, dont 23 hors de contrôle.

Depuis le début de la saison, environ 940 000 hectares de terrain ont été ravagés par les flammes. Il s’agit d’un record et d’une saison sans aucun précédent, a réitéré la porte-parole du service, Christie Tucker.

Conséquence des feux, la qualité de l’air en Alberta demeurait très mauvaise lundi.