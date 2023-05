Fraudes électorales lors du référendum de 1995: le PQ veut retirer des ordonnances de non-publication

TVA Nouvelles a appris en primeur que le Parti Québécois déposera une motion au début de la semaine pour demander au gouvernement du Québec de retirer les ordonnances de non-publication à des milliers de documents et des dizaines de témoignages durant la Commission Grenier, qui avait le mandat de faire la lumière sur les fraudes électorales d’Option Canada pendant le référendum de 1995.

«On sait qu’il y a eu une fraude pour dépenser via plusieurs OBNL, beaucoup plus que le clan du Oui, mais on n’en connaît pas l’ampleur. On se doute que s’ils ont voulu tout garder à huis clos, on va en entendre des vertes et des pas mûres», a affirmé Paul Saint-Pierre Plamondon.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Au total, ce sont environ 4500 documents et 90 témoignages qui ont un avis de non-publication sans limite de temps, un fait extrêmement rare.

«Qu’on ait tenu cette enquête-là sur les fraudes du clan du Non à huis clos et qu’ensuite on dise que tous les documents et témoignages seront cachés pour l’éternité... Même l’assassinat de JFK aux États-Unis n’avait pas cette notion, ça ne se peut pas», a-t-il ajouté.

Ce n’est pas anodin si le Parti Québécois a choisi d’annoncer la nouvelle en cette Journée nationale des patriotes.

Les patriotes se sont battus pour la liberté et la vérité, dit Paul Saint-Pierre Plamondon, et aujourd’hui, c’est ce qu’il souhaite voir dans le dossier du référendum.

Le 30 octobre 1995 reste une date marquée à jamais dans l’histoire du Québec avec le référendum sur le projet de souveraineté; le camp du Oui l’a échappé de justesse avec moins de 55 000 voix.

Des informations concernant ce moment historique sont longtemps restées confidentielles et le PQ veut lever le voile sur celles-ci.