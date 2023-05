«Je n’ai jamais vécu ça dans ma carrière»: le gel détruit les récoltes de certains vignerons

Les épisodes de gel de la semaine dernière ont fait vivre des sueurs froides à des producteurs de vin du Québec qui redoutent plus que jamais de perdre des récoltes si le phénomène s’amplifie.

«Je n’ai jamais vécu ça dans ma carrière [...] c’est l’épisode de gel qui a été la plus difficile de toute l’histoire de Château de Cartes», explique Stéphane Lamarre, président du vignoble de Dunham depuis 2006.

Le vigneron et ses neuf employés ont combattu le gel pour protéger les vignes pendant plus de 22 heures, jeudi. Malgré tous leurs efforts, l’entreprise enregistre des pertes de 25 à 30%.

Le Château de Cartes Vignoble et Cidrerie

«Chaque bourgeon de perdu en ce moment, c’est une bouteille perdue», explique-t-il.

L’apparition du bourgeon au mois de mai, est une des premières étapes du cycle d’une vigne. Vient ensuite la feuillaison à la fin du printemps et la floraison au début de l'été. Le premier bourgeon d’une vigne est celui dont la qualité est la meilleure.

La propriétaire du vignoble Amouraska à Kamouraska, Kathy Dickner, craint que les bourgeons de ses parcelles dédiées au raisin aient été gravement atteints par le froid.

«On pourra la confirmer dans quelques jours, mais si le premier bourgeon est affecté, on tombe sur le deuxième et le troisième. Si on se rend là, la production est atteinte à 80% », souligne celle qui croit que la moitié de sa production de vin sera atteinte en raison des températures sous zéro qui ont été enregistrées dans le bas du fleuve jeudi dernier.

L’entrepreuneure du Bas-Saint-Laurent qui offre des vins fabriqués à partir de différents fruits envisage de mettre de côté le raisin à cause de toutes les variations de températures.

Lorsque la température descend sous zéro, les vignes peuvent rapidement geler, ce qui pousse les producteurs de vin à tout faire pour protéger leurs récoltes. Des ventilateurs pour faire circuler la chaleur, aux dizaines de feux de pailles en passant par les toiles géotextiles, tout doit rapidement être mis en place afin d'éviter le pire.

Travailler avec la nature

«Je le vois, juste dans les cinq ou six dernières années, que c’est plus récurrent. Il y a davantage de gel au printemps et à l’automne, des sécheresses et des inondations. On ne peut plus se le cacher», ajoute Stéphane Lamarre du Château de Cartes.

Le Vignoble de l’Orpailleur, également situation à Dunham a subi les foudres de mère nature, alors que ce «gel meurtrier» a réduit en glace près de 40% de leur récolte.

Vignoble de l'Orpailleur

«On parle beaucoup de dérèglement climatique, mais on espère que ce ne sera pas une tendance», explique Charles-Henri de Coussergnes, co-propriétaire du Vignoble de l’Orpailleur en Estrie.

Malgré des températures froides attendues pour les prochains jours, le soleil et la chaleur accumulée en journée devraient aider à tempérer les champs, la nuit tombée.