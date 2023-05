Lithium: Ford s’approvisionnera à l’usine de Bécancour pour ses véhicules électriques

Le constructeur automobile américain Ford Motor Company a conclu une entente avec Nemaska Lithium et s’approvisionnera en produits de lithium dans son usine de Bécancour, au Centre-du-Québec, pour la production des batteries de véhicules électriques (VÉ).

L’accord a été signé pour 11 ans, a rapporté Nemaska Lithium lundi, par voie de communiqué, et prévoit notamment la livraison d’un maximum de 13 000 tonnes d’hydroxyde de lithium par an.

Ce projet sera le premier à produire de l’hydroxyde de lithium au Québec.

Photo courtoisie

«Le projet de Nemaska Lithium sera une source durable de lithium, soutenant la capacité de Ford à évoluer et nous aidant à rendre les VÉ plus accessibles et plus abordables au fil du temps pour des millions de clients», a déclaré Lisa Drake, vice-présidente de l’industrialisation des VÉ de Ford, Model e.

L’hydroxyde de lithium qui sera produit par l’entreprise québécoise et fourni au constructeur automobile répondra à des standards élevés en matière de qualité et de développement durable, grâce notamment à une empreinte carbone parmi les plus faibles de l’industrie, peut-on lire dans le communiqué.

«Ce partenariat à long terme avec un chef de file de l’industrie automobile et dans le développement de véhicules électriques témoigne de la solidité du projet de Nemaska Lithium et de la qualité du produit que nous allons livrer. Il renforce également notre position comme joueur majeur du développement de la filière des batteries au Québec et au Canada», a déclaré le président du conseil d’administration de Nemaska Lithium, Gervais Jacques.