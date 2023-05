Ma foi du bon Dieu!

N’étant ni savant ni professionnel de la santé, un peu comme vous, je me sers d’expériences vécues ici et là, de lectures, de rencontres, et de mon gros bon sens pour mener ma barque à bon port. Je vous lis à l’occasion et je trouve vos paroles sensées, judicieuses, un tantinet amusantes, et toujours pertinentes.

Mais j’ai remarqué depuis quelque temps que vous publiez des lettres de gens qui n’ont pas vraiment des problèmes de foi, mais qui profitent plutôt de votre chronique pour étaler leur profession de foi dans des missives généralement assez longues et ennuyeuses, surtout pour des non-croyants.

Avez-vous considéré de ne plus leur répondre à ces gens, à ne plus publier leurs lettres ? Je pense que vous perdez un temps précieux que vous pourriez consacrer à des gens qui sont réellement en difficulté ou en quête d’informations utiles. Je dis cela, car les lecteurs du journal méritent mieux que ces balivernes d’une autre époque. La religion est un sujet inabordable pour encore trop de gens. Et pour reprendre une expression populaire « À trop vouloir être profond, on finit par sonner creux. »

Gilbert B.

Ce courrier s’adressant à tout le monde, je ne peux pas passer sous silence l’opinion de la partie croyante de la population. Ce qui ne m’empêche pas de dire ce que j’en pense au passage, tout en m’abstenant bien sûr de juger.