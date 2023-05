Peut-on finir par aimer d’amour un simple ami?

Je me relève d’une peine d’amour qui m’a frappée durant la pandémie quand mon chum des huit dernières années m’a annoncé qu’il me quittait pour retourner avec son ex. Voilà que du jour au lendemain, pendant cette période d’enfermement où nous avions tant besoin les uns des autres, il décidait de retourner vers celle qui nous avait causé les pires troubles quand on a commencé à se fréquenter. Son clan avait ainsi raison de notre couple. Comme je suis en début cinquantaine, vous imaginez le genre d’avenir qui se profilait devant moi, vu la difficulté pour les femmes de mon âge de trouver un compagnon.

Mais le hasard faisant souvent bien les choses, il a mis sur mon chemin un ancien amoureux de ma période universitaire. Un gars charmant sous tous rapports, mais dont je n’avais jamais réussi à tomber vraiment amoureuse. Pour tout vous dire, il ne me disait rien au plan sexuel. Je l’aimais bien, mais je ne l’aimais pas d’amour.

Notre relation s’était étiolée à mesure que le temps passait. On s’était quitté sans fracas et complètement perdu de vue par la suite. C’est par l’entremise d’une connaissance commune qu’on a renoué. Seul lui aussi, il m’a proposé de sortir au cinéma et au restaurant d’abord, et peu à peu une certaine intimité s’est installée, et on a fini par coucher ensemble.

Ça fait deux mois que ça dure et je le sens très amoureux de moi. Malheureusement, la réciproque n’existe pas. Je ne ressens pas grand-chose pour lui, si ce n’est une sincère amitié, exactement comme autrefois. Je laisse aller, car je n’ose pas lui faire de peine. C’est pourquoi je repousse sans cesse l’idée de faire vie commune avec lui. Comment me sortir de ça, sans lui dire la vérité ? Même si je n’y crois pas beaucoup, pensez-vous qu’avec le temps je pourrais en devenir amoureuse ?

Une qui n’a pas envie de se retrouver seule de nouveau

Malheureusement, le temps qui passe a fort peu de chance de faire muer l’amitié en amour. Et si vous ne voulez pas blesser inutilement cet homme, il faut lui dire la vérité. Si, tous deux, vous vous accommodez de la situation actuelle, elle pourrait perdurer dans le temps, sans que vous vous imposiez l’obligation de faire vie commune. Ce genre d’arrangement est fréquent, pourvu que les partenaires soient francs l’un envers l’autre.