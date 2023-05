Samuel Montembeault aimerait parapher une prolongation de contrat avec le Canadien

Samuel Montembeault n’a pas caché son jeu. Il souhaiterait écrire son nom au bas d’une prolongation de contrat avec le Canadien lors des prochains mois.

«Oui, j’y pense un peu, a dit le gardien de 26 ans en entrevue téléphonique au Journal alors qu’il se retrouve à Riga en Lettonie. Je ne sais pas quand ils nous téléphoneront pour ouvrir des négociations. Mais j’aimerais vraiment ça signer une prolongation. Jake Allen a obtenu une prolongation avant le début de la dernière saison, alors que Jordan Harris l’a fait en cours de saison. J’ai encore une année au complet pour regarder ça.»

En 2023-2024, Montembeault terminera un pacte de deux ans qui lui rapportera encore une fois un million. À partir du 1er juillet, l’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand pourrait ouvrir des négociations avec Kent Hughes et Jeff Gorton.

«On n’a pas beaucoup parlé de ça, mais je sais qu’il s’agit d’une possibilité, a-t-il répliqué. Je ne pense pas qu’ils le feront directement le 1er juillet, ils regarderont d’autres dossiers. Il n’y a pas une urgence. Je veux jouer à Montréal, j’aime tellement ça.»

Paul Corbeil, l’agent de Montembeault, n’a pas voulu rentrer dans les détails au sujet de sa stratégie à établir avec Hughes et le CH. À ses yeux, une prolongation de contrat aurait du sens pour les deux parties. S’il restait assez silencieux sur les modalités d’une future entente, l’agent a insisté sur le bonheur de son client.

«Il est heureux à Montréal, a-t-il dit. Vous pouvez le sentir aussi. Sam est super content de jouer au Québec, il est très fier de porter le chandail du Canadien et de se retrouver près de sa famille. Il ne pouvait pas espérer mieux. Ça vient avec une certaine pression, mais il contrôle bien ça. Comme un de mes amis me disait, Sam est vraiment sur son X avec le Canadien de Montréal.»

«Il veut être là. Il n’est pas plus nerveux. Il a un bon tempérament pour un gardien. C’est un vrai gardien, tant dans ses qualités athlétiques que sa personnalité. À Montréal ou ailleurs, il n’est pas plus nerveux. Sam s’améliore tous les ans. Comme on dit dans le monde de la course automobile, il a encore du lousse sous la pédale. Je trouve qu’il vieillit bien comme personne et athlète.»

À sa deuxième saison avec le Canadien, Montembeault a fini par gagner la confiance de Martin St-Louis sans toutefois ne jamais obtenir officiellement le statut du numéro un. Il se retrouvait dans une forme d’alternance avec Jake Allen qui n’avait pas d’aussi bons chiffres.

Allen gagnera 3,85 millions pour les deux prochaines saisons. Le Néo-Brunswickois ne représentera donc pas une aubaine pour le Tricolore même si l’équipe aime beaucoup ses qualités de meneur.