Trois Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie

Trois combattants Palestiniens ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord de la Cisjordanie occupée lors d'un raid de l'armée israélienne, selon des sources palestiniennes.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé palestinien a identifié les trois hommes tués par des balles dans le camp de réfugiés palestinien de Balata à Naplouse comme étant Muhammad Abu Zaytoun (32 ans), Fathi Abu Rizk (30 ans) et Abdullah Abu Hamdan (24 ans). Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat.

Les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, ont indiqué dans un communiqué qu'ils étaient des «combattants» du groupe.

La Cisjordanie, territoire palestinien, est occupée depuis 1967 par Israël. Près de trois millions de Palestiniens y vivent, comme environ 490 000 Israéliens dans des colonies considérées par l'ONU comme illégales au regard du droit international.

Ces nouveaux morts surviennent sur fond d'une flambée de violences depuis le début de l'année.

Dimanche soir, un soldat israélien a été légèrement blessé dans une attaque à la voiture bélier à Huwara, en Cisjordanie, selon l'armée qui a indiqué que le véhicule avait pris la fuite.

Depuis le début de l'année, au moins 153 Palestiniens, 20 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.