Un retour au Canada pour le grand Steve Nash?

Selon plusieurs, Steve Nash est le plus grand joueur canadien de l’histoire de la NBA. Or, celui-ci n’a jamais représenté d’équipe au nord de la frontière durant sa longue carrière, mais ça pourrait être appelé à changer.

Les Raptors de Toronto, seule formation canadienne du circuit Silver, sont à la recherche d’un nouvel entraîneur, et il semblerait que l’intérêt envers le légendaire basketteur soit réel. Selon The Athletic, le club de la Ville Reine a rencontré Nash afin de discuter d’un emploi d’instructeur-chef.

L’homme de 49 ans a tenu les rênes des Nets de Brooklyn pendant un peu plus de deux saisons, maintenant un dossier en saison régulière de 94-67. Il a permis à l’organisation new-yorkaise d’atteindre les séries éliminatoires à deux reprises, avant d’être renvoyé après sept rencontres au début de sa troisième campagne à la barre du club.

C’est surtout sur le parquet que Nash s’est démarqué. Celui qui a porté l’uniforme des Suns de Phoenix, des Mavericks de Dallas et des Lakers de Los Angeles a été élu deux fois de suite le joueur le plus utile de la NBA, en 2005 et 2006.

Les Raptors ont engagé rapidement leurs recherches pour un nouveau pilote après s’être séparés de Nick Nurse il y a un mois. L’homme de 55 ans avait passé une décennie au sein de l’équipe torontoise, dont cinq comme entraîneur-chef.

Le réseau ESPN a rapporté que Becky Hammond, l’entraîneuse des Aces de Las Vegas dans la WNBA, avait notamment été approchée.