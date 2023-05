Week-end meurtrier sur les routes

Le long congé de la fêtes des Patriotes aura été des plus brutal sur les routes du Québec alors que le bilan s’élevait à au moins huit décès et une dizaine de blessés hier soir.

Le plus récent accident du triste bilan routier remonte à hier en fin d’après-midi à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, où deux conducteurs ont été blessés dans un face-à-face. L'un d'eux luttait toujours pour sa vie au moment de mettre sous presse.

Un peu plus tôt, un autre automobiliste est mort en matinée à Boucherville après un capotage au terme d'une poursuite policière sur l'A-30 à Boucherville.

Depuis vendredi, Le Journal a recensé au moins huit décès et 12 blessés dans dix accidents de la route, dispersés à travers le Québec. Avec les accidents qui ont coûté la vie à Isabelle Sylvestre, 28 ans, de Trois-Rivières, et à Fabienne Houde-Bastien, 31 ans, de Montréal, la journée de dimanche a été la plus funeste.

Vers 20h dimanche soir, Isabelle Sylvestre a perdu la vie dans une spectaculaire sortie de route, sur le rang Saint-Charles, à Saint-Léon-le-Grand, en Mauricie.

« Elle aurait perdu le contrôle du véhicule et aurait fait un ou plusieurs tonneaux avant d’être éjectée », a précisé la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Catherine Bernard.

Fabienne Bastien-Houle est quant à elle décédée après avoir été happée par deux véhicules, à Montréal.

Les deux chauffards seraient entrés en collision avant de heurter la piétonne.

L’un des conducteurs, un quadragénaire, a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies.

Hécatombe

Trois événements similaires ont eu lieu cette même journée en Mauricie, dans Lanaudière et les Hautes-Laurentides.

Carole Girard, 66 ans, est décédée après avoir perdu le contrôle de son VTT, à Chertsey, dans la région de Lanaudière.

Nathalie Desmeules, 53 ans, de Montréal, a perdu la vie dans une collision frontale sur la route 155 à La Bostonnais, en Mauricie. Un homme et une femme ont aussi été blessés dans l’accident, dont l’un se trouve toujours entre la vie et la mort au moment de mettre sous presse.

Un automobiliste de 43 ans a également trouvé la mort dans un boisé près de la route 117 à Labelle, dans les Hautes-Laurentides, après avoir percuté un autre véhicule par-derrière.

En moto

Le long congé avait déjà commencé de façon tragique lorsque deux motocyclistes ont trouvé la mort en moins de 24h.

Dans la nuit de vendredi, un quadragénaire a perdu la vie en percutant un poteau d’Hydro-Québec, sur l’avenue Royale, à Saint-Ferréol-les-Neiges.

Le lendemain, un homme dans la cinquantaine est décédé lors d’une embardée sur la route 132, près de Rimouski, samedi soir.

La SQ devrait dévoiler son bilan routier aujourd’hui.