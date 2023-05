Voici 5 propositions à voir au Carrefour international de théâtre de Québec

Le Carrefour international de théâtre débute jeudi. L’édition 2023, qui se déroule du 25 mai au 10 juin, propose dix pièces québécoises, canadiennes et internationales qui mélangent le théâtre, la danse, le cirque, les arts numériques et la littérature. Il s’agit de la dernière programmation concoctée par la directrice artistique, Marie Gignac, qui tire sa révérence après 25 années de service. Voici cinq propositions intéressantes offertes avec une toute nouvelle tarification qui repose sur la confiance et l’honnêteté entre la gratuité et 47$.

Où tu vas quand tu dors en marchant...?

Deuxième et dernière année de la création présentée l’année dernière et qui a été grandement affectée par la pluie, Où tu vas quand tu dors en marchant...? est de retour au parc des Moulins dans l’arrondissement Charlesbourg. Cette fresque déambulatoire gratuite se déploie à travers cinq tableaux sur les anciens terrains du Jardin zoologique de Québec. Un incontournable du Carrefour.

Photo fournie par Stéphane Bourgeois

Parc des Moulins

25, 26 et 27 mai, 1, 2 et 3 juin et 8, 9 et 10 juin (21h à 23h)

Jusqu’à ce qu’on meure

Création de Brigitte Poupart, Jusqu’à ce qu’on meure est une expérience immersive avec du cirque, de la danse, de la musique et du théâtre. La proposition qui met en vedette 12 interprètes de 7 cultures différentes débute avec une image fixe d’une catastrophe et l’on découvre, ensuite, à rebours, ce qui a précédé cet événement. Il n’y a pas de siège et le spectateur peut choisir son point de vue. L’expérience se termine avec une fête, avec un DJ, où l’on peut danser avec les acteurs.

Photo fournie par Jean-Marc Abela

Le Diamant

25 (19h30), 26 (19h30), 27 (15h30 et 19h30) et 28 mai (15h30 et 19h30)

Phèdre!

L’acteur français Romain Daroles plonge dans l’univers du classique Phèdre dans une relecture de l’auteur et metteur en scène suisse François Gremaud. Ce chef-d’œuvre de la littérature classique, joué 450 fois en Europe, est revisité sous la forme d’une comédie. Romain Daroles joue tous les personnages et décortique la création de ce classique écrit en 1674.

Photo fournie par Cloan Nguyen

Théâtre Périscope

26 (19h30), 27 (15h), 28 (15h) et 29 mai (19h30)

The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes

La compagnie australienne, qui met en vedette des acteurs qui ont des dysfonctions et des limitations intellectuelles et neurologiques, se demande avec cette proposition si les humains normaux seront considérés comme intellectuellement dysfonctionnels avec la prédominance de l’intelligence artificielle. Est-ce qu’ils seront traités comme des handicapés? La pièce, qui se déroule sous la forme d’une assemblée publique, met en vedette trois activistes qui dénoncent la maltraitance historique, l’exploitation et les abus de toutes formes dont sont souvent victimes les plus vulnérables.

Photo fournie par le Carrefour international de théâtre

La Bordée

2 (19h30), 3 (15h) et 4 juin (15h)

En anglais avec surtitres français

H+

Émile Beauchemin a été victime d’un incident cardiaque à 25 ans. Dans cette création présentée en primeur, l’homme-orchestre et concepteur complétera un marathon de 42 kilomètres sur un tapis roulant. Les 21 derniers kilomètres seront courus devant le public. La pièce s’interroge sur le transhumanisme et les possibilités réelles d’augmenter ses capacités physiques et mentales et sur le rapport à la performance. Les battements de son cœur déclencheront la musique, les éclairages et la vidéo.

Photo fournie par Carla Chable de la Héronnière