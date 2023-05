[À VOIR] Un écureuil sème l’émoi au Yankee Stadium

Un écureuil a choisi le meilleur siège disponible pour assister au match entre les Yankees de New York et les Orioles de Baltimore, mardi soir, à la plus grande stupéfaction d’une poignée de partisans.

L’animal poilu a trouvé le moyen de grimper sur le mur du champ extérieur à partir de l’enclos des releveurs et de se pavaner devant les amateurs au Yankee Stadium.

Certains ont d’ailleurs eu toute une réaction au moment de voir la petite bête prendre de la vitesse avant de sauter en bas de la barricade faisant huit pieds et cinq pouces pour atterrir sur le terrain.

Son exploit a d’ailleurs autant captivé les amateurs que le match en lui-même. Au bout d’une enlevante 10e manche, les Yankees se sont sauvés avec une victoire de 6 à 5 grâce à un ballon-sacrifice d’Anthony Volpe.

Le lanceur partant Gerrit Cole est devenu pendant cette rencontre le 87e artilleur à effectuer 2000 retraits sur des prises en carrière. L’Américain de 32 ans se classe au huitième rang parmi les joueurs actifs.