Alouettes: plusieurs nouveautés dévoilées

Autant sur le terrain que dans les bureaux, tous les employés des Alouettes de Montréal travaillent d’arrache-pied ces jours-ci, alors que la nouvelle saison approche à grands pas.

«Ce ne sont pas juste les joueurs présents au camp d’entraînement qui ont de longues journées et qui travaillent très fort. Les gens dans les bureaux au Stade olympique aussi. On aurait aimé que la saison soit repoussée de deux ou trois mois pour se donner plus de temps pour se préparer. Comme on n’a pas le choix, on prend les bouchées doubles pour avancer», a affirmé le président et chef de la direction de l’équipe de la LCF, Mark Weightman, en entrevue à «JiC», mardi, sur les ondes de TVA Sports.

Weightman a profité de son passage dans nos studios pour dévoiler plusieurs nouveautés à venir.

«L’équipe travaille sur plusieurs choses, dont l’expérience client. Chaque match sera un happening, un événement en soi. Que ce soient les concerts du vendredi ou les matchs thématiques, tout ça fait partie de l’expérience client que nous voulons bonifier. On veut faire un show autour du show.»

La première annonce de Weightman concerne le vétuste écran géant, qui sera remplacé. «Il ne sera malheureusement pas là à temps pour le premier match, mais il sera installé durant l’été. Il datait de plusieurs années. On va aussi retaper toutes les loges. Ça fait partie des investissements dans le stade.»

Le virage entrepris avec l’arrivée du nouveau propriétaire, Pierre Karl Péladeau, et de Weightman inclut aussi les concessions alimentaires. On y trouvera pas moins de 18 nouveautés, dont une bière spéciale.

Certains changements pourront être observés dès le match inaugural, le 10 juin, contre le Rouge et Noir d’Ottawa. Pour l’occasion, un spectacle mettant en vedette France D’Amour et 2Frères, d’une durée d’une quarantaine de minutes, sera présenté avant le coup d’envoi. À la mi-temps, ce sera au tour du groupe Our Lady Peace d’offrir une performance musicale.

Pour en apprendre davantage, voyez l’entrevue complète avec Mark Weightman dans la vidéo ci-dessus.