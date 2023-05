Bien choisir son véhicule...et son concessionnaire

Comme chaque semaine, je reçois des messages de gens insatisfaits du service d’entretien au concessionnaire ou du véhicule qu’ils conduisent. Parfois, j’admets que certains automobilistes font une tempête dans un verre d’eau, mais l’histoire de cette semaine est savoureuse. La cliente, qui loue sur un terme de 48 mois un Jeep Wrangler 4XE (hybride rechargeable), fait affaire avec une concession de la région de Lanaudière.

Au moment d’effectuer une première vidange d’huile, elle se rend en concession pour l’entretien. Or, le technicien qui n’utilisait visiblement pas les bons outils pour accéder au filtre aurait tenté tant bien que mal de le dévisser, sans succès. Après avoir endommagé le filtre, ce dernier aurait tout simplement décidé de le laisser en place et de ne pas le remplacer, effectuant tout de même la vidange d’huile.

Le premier problème serait survenu à la sortie du concessionnaire puisqu’un témoin au tableau de bord indiquait une anomalie, causée par la trop grande quantité d’huile que le technicien aurait ajouté au moteur. Puis, quelques mois plus tard, le véhicule aurait commencé à perdre de l’huile moteur, jusqu’à se vider complètement sur le pavé de l’entrée de garage de la clientèle.

Celle-ci aurait découvert le pot aux roses en se rendant dans une autre concession Jeep de la Rive-Nord, qui lui aurait confirmé que le filtre en place était celui d’origine, et que les dommages causés au filtre additionnés aux sévices de l’hiver auraient perforé l’enveloppe métallique.

Non seulement le concessionnaire initial nie complètement la chose, mais il affirme que la cliente aurait été malchanceuse en frappant un objet qui aurait endommagé le filtre, alors que tout le reste du soubassement incluant le carter est impeccable. Bref, cette histoire est pour elle loin d’être terminée puisqu’elle a toutes les preuves en main pour intenter une poursuite.

Des histoires comme celle-là, il s’en produit malheureusement chaque jour, parce que certains employés sont incompétents ou malhonnêtes. La bonne nouvelle, c’est que la cliente en question a finalement pu trouver satisfaction chez un autre concessionnaire, qui depuis lui offre le service auquel elle a droit.

Maintenant, et si cette cliente avait plutôt choisi une marque comme Genesis, Tesla ou pire, Polestar. Quelles auraient été ses solutions? Je soulève la question parce que plusieurs nouveaux joueurs du marché, surtout dans le monde du luxe, s’établissent tranquillement au Québec avec seulement quelques établissements, voire même un seul.

La question de l’accessibilité et de la proximité devient donc cruciale, puisque bien que certains d’entre eux soient en mesure d’offrir un service de voiturier à domicile, il en va autrement lorsque survient un litige. Et s’il fallait qu’une mésentente survienne avec l’unique concessionnaire Polestar au Québec, que ferait l’acheteur? Il se rendrait du côté de Toronto pour peut-être obtenir gain de cause ou du moins, le service qu’il désire ?

Pour l’heure, seules quelques marques de véhicules électriques se sont établies chez nous avec un seul établissement. C’est le cas de Polestar, mais aussi de Lucid Motors. Sans oublier l’arrivée prochaine de Rivian, Vinfast et Fisker, qui ne débarqueront pas non plus avec de gros sabots et une multitude de points de vente.

Des sottises et du mauvais service d’entretien, j’en ai moi-même entendu et vécu il y a plusieurs années, dans une concession Chevrolet aujourd’hui fermée. Aussi, chez un centre de mécanique banniéré où le technicien avait endommagé un moyeu de roue lors d’un changement de pneus, avec pour conséquence la perte d’une roue de ma vieille Volkswagen sur l’autoroute.

Or, j’ai peut-être aujourd’hui cet avantage d’avoir un micro me permettant de dénoncer ces situations, ce qui me permet d’obtenir une bonne qualité de service depuis nombre d’années. Il n’en va hélas pas ainsi pour tous les automobilistes, malheureusement de plus en plus dépendant des concessionnaires et garagistes puisque les véhicules d’aujourd’hui requièrent plus que jamais de l’expertise.

Je ne conclus donc pas en suggérant de ne pas acheter de véhicules provenant d’une marque qui n’est pas établie. Je suis d’ailleurs le premier à vanter les mérites de la Polestar 2, une voiture que j’adore, et qui a l’avantage de partager ses éléments techniques avec les produits Volvo. Cela dit, soyez conscient de ces risques et soyez à l’affût des alternatives avant d’effectuer votre choix. Parce que de plus en plus, le service d’entretien du concessionnaire devra faire partie du processus d’achat de la clientèle, qui en sera de plus en plus dépendante.